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SAĞLIKÇI ABDULLAH PEKMEZCİ EVİNDE ÖLÜ OLARAK BULUNDU

Akyazı Devlet Hastanesi personeli Abdullah Pekmezci Konuralp Mahallesindeki
Bu haber 2020-12-14 21:22:17 eklenmiş ve 299 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı Devlet Hastanesi personeli Abdullah Pekmezci Konuralp Mahallesindeki evde banyoda ölü olarak bulundu.

Akyazı Devlet Hastanesinde Sağlık personeli olarak çalışan Abdullah Pekmezci Covit-19 tesisi konması sonucu evde tedavi altında iken girdiği bunalım sonucu   ilk belirlemelere göre  evinin banyosunda mangal yakarak karbonmonoksit  zehirlenmesi sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.

Yakınları Abdullah Pekmezci’nin geçtiğimiz günlerde yakalandığı Covit- 19 Koronavirüs salgını sonrası yaşadığı ölüm korkusu nedeniyle bunalıma girip canına kıymış olabileceğini söylediler

Pekmezcini cenazesi adli Tıp’a gönderildi

Girdiği bunalım sonucu bu gün evinin banyosunda canına kıyan Sağlık Memuru Abdullah Pekmezci’nin cenazesi kesin ölümü sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

 Abdullah Pekmezci’nin cenazesi Savcılık incelemesi sonrası kesin ölüm sebebinin belirlenmesinin ardından muhtemelen 15 Aralık 2020 Salı günü memleketinde mi veya Akyazı’da mı defnedileceği ailesi tarafından belirlenecek.
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