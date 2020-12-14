SAĞLIKÇI ABDULLAH PEKMEZCİ EVİNDE ÖLÜ OLARAK BULUNDU

Akyazı Devlet Hastanesi personeli Abdullah Pekmezci Konuralp Mahallesindeki evde banyoda ölü olarak bulundu.
Akyazı Devlet Hastanesinde Sağlık personeli olarak çalışan Abdullah Pekmezci Covit-19 tesisi konması sonucu evde tedavi altında iken girdiği bunalım sonucu ilk belirlemelere göre evinin banyosunda mangal yakarak karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.
Yakınları Abdullah Pekmezci’nin geçtiğimiz günlerde yakalandığı Covit- 19 Koronavirüs salgını sonrası yaşadığı ölüm korkusu nedeniyle bunalıma girip canına kıymış olabileceğini söylediler
Pekmezcini cenazesi adli Tıp’a gönderildi
Girdiği bunalım sonucu bu gün evinin banyosunda canına kıyan Sağlık Memuru Abdullah Pekmezci’nin cenazesi kesin ölümü sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Abdullah Pekmezci’nin cenazesi Savcılık incelemesi sonrası kesin ölüm sebebinin belirlenmesinin ardından muhtemelen 15 Aralık 2020 Salı günü memleketinde mi veya Akyazı’da mı defnedileceği ailesi tarafından belirlenecek.