SAĞLIKÇI ABDULLAH PEKMEZCİ EVİNDE ÖLÜ OLARAK BULUNDU

Akyazı Devlet Hastanesi personeli Abdullah Pekmezci Konuralp Mahallesindeki

Bu haber 2020-12-14 21:22:17 eklenmiş ve 299 kez görüntülenmiştir.