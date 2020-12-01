MUHTARLARDAN JANDARMAYA TEŞEKKÜR ZİYARETİ

Akyazı’ya bağlı Kuzuluk orta ve topçu sırtı mahallelerinde bulunan mezarlıkların ve bazı camilerin

Bu haber 2020-12-01 00:46:37 eklenmiş ve 95 kez görüntülenmiştir.

Akyazı’ya bağlı Kuzuluk orta ve topçu sırtı mahallelerinde bulunan mezarlıkların ve bazı camilerin çeşme ve şadırvanlarında ki muslukları çalan hırsızları kısa sürede yakalayan Akyazı İlçe Jandarma Komutanlığına her iki mahalle muhtarı Osman Boğaz ile Murat Çakmakçı İlçe Jandarmaya giderek bölük komutanı Yüzbaşı Semih Gümüşbaş’ı makamında ziyaret ederek kendisine ve ekibine teşekkür ettiler.

Mahalle muhtarları Boğaz ve Çakmakçı kendilerinin çalınan muslukların yerine yenilerine alıp takmaktan bıktıklarını, ancak hırsızların çalmaktan bıkmadıklarını belirterek, Jandarmamız hırsızları kısa sürede yakalayarak bizi önemli bir dertten kurtardı. En azından bundan sonra musluk hırsızlığı dahil başka hırsızlıkların olması halinde o hırsızları kimlerin yaptığı hususunda artık bilgi sahibiyiz açıklaması yaptılar.

Bilindiği gibi Akyazı Jandarması mezarlık ve cami şadırvanlarında ki muslukları çalan Y.K. ve A.A.yı kısa sürede yakalayıp mahkemeye çıkarmış ve iki hırsız da çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak Ferizli cezaevine gönderilmişti.