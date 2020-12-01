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Akyazı’nın tarihi fırını yıkıldı

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Akyazı’nın tarihi fırını yıkıldı

İlçenin en eski kahvehanesinden sonra bitişiğinde bulunan ve 24 saat Akyazı'lılara
Bu haber 2020-12-01 00:39:23 eklenmiş ve 100 kez görüntülenmiştir.

 

İlçenin en eski kahvehanesinden sonra bitişiğinde bulunan ve 24 saat Akyazılılara ekmek imalatı yapan ve satan Profesör Ekmek Fırını lakaplı ve Akyazı’nın da en eski ekmek fırını unvanına sahip yarım asırlık fırın binası binanın eskimesi nedeniyle yıkım çalışmalarına başlandı.

Yeni yönetmeliğe göre ev iskanı olan binaların altına yeni fırın açma imkanı olmadığından yarım asrı geçen Profesör Ekmek Fırını çalışma hayatına yapılan bu yıkımla son vermiş oldu. Profesör Ekmek Fırını daha önce hizmette olan ve Şehit Furkan Çelik Caddesinde bulunan 2. Şubesinde hizmet vermeye devam edecek.

 

 
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