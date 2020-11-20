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Akyazı Çarşamba pazarında sıkı denetim

Akyazı Zabıta Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Korona virüs
Bu haber 2020-11-20 00:20:41 eklenmiş ve 35 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı Zabıta Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında, salgınla mücadelenin etkin olarak sürdürülebilmesi için İçişleri Bakanlığı genelgeleri ve İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı kararalar doğrultusunda yaklaşık 90 bin Nüfuslu İlçede Çarşamba günleri kurulan pazarda sıkı denetimlerini sürdürdü.

Salgının seyrini en az seviyeye düşürmek için çalışan ekipleri, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu pazar yeri, bankamatikler, park ve benzeri birçok noktada denetimler gerçekleştirdi.

Zabıta ve Emniyet ekipleri, maske, sosyal mesafe kuralına uymayan vatandaşları da uyarılarda bulunurken, tütün ve tütünlü mamullerinin içilip içilmediğini de denetledi.

Denetimleri kapsamında uygulamaların farklı zaman aralıklarında daha da artacağı öğrenildi. Kurallara uymayan vatandaş ve esnaflara artık uyarı değil, cezai işlem uygulanacağı bildirildi.

Bu arada alış veriş yapmak için pazara giren Akyazılı vatandaşlar fiyatların yüksekliği karşısında ne yapacağını şaşırdı. Çünkü fiyatlar bir ön çeki haftaya nazaran daha pahalıydı ve el yakıyordu.

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