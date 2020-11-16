BELEDİYE ELİNDEKİ TARLALARI İHALE İLE KİRALADI

Akyazı belediyesine ait çeşitli Mahallelerde 28 adet tarlanın 3 yıl süre ile kiralanması ihalesi bu gün yapıldı. İhaleye 81 kişi müracaat ederken bazı tarlalar piyasa fiyatının üzerinde kiraya verildi.
Akyazı’nın mahallelerinde muhtelif yerlerde bulunan Akyazı belediyesine ait 28 Adet tarla vasıflı taşınmazların 3 yıl süre ile icar şeklinde (kiralanması)’na ait 2886 sayılı Devlet ihale kanununun 45. Maddesine göre açık teklif (açık arttırma) usulünde ihalesi gerçekleştirildi.
28 tarlanın kiralanması ihalesi gerçekleşti, ihaleye 81 müracaat ederken kıran kırana geçen ihalede bazı tarlalar piyasa fiyatının üzerinde kiracı buldu.