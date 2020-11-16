BELEDİYE ELİNDEKİ TARLALARI İHALE İLE KİRALADI

Akyazı belediyesine ait çeşitli Mahallelerde 28 adet tarlanın 3 yıl süre ile kiralanması

Bu haber 2020-11-16 23:37:33 eklenmiş ve 183 kez görüntülenmiştir.