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SEDAŞ’TA ENERJİ HAFTASI KUTLAMASI

Akyazı Sedaş çalışanları Kasım ayının 2.haftasında kutlanan Enerji çalışanları haftasını
Bu haber 2020-11-15 00:13:45 eklenmiş ve 45 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı Sedaş çalışanları Kasım ayının 2.haftasında kutlanan Enerji çalışanları haftasını kutladılar.  Tes İş sendikası Adapazarı şube başkanı İrfan Kaboğlu ve belediye başkanı Bilal Soykan’da katılım gösterdi.

Kasım aynın 2. Haftasında kutlanan Enerji haftası nedeniyle Akyazı Sedaş müdürlüğünde mini bir tören yapıldı.

Akyazı Ada Caddesindeki Sedaş Müdürlüğü binasında gerçekleşen törene Tes İş sendikası Adapazarı şube başkanı İrfan Kaboğlu şube sekreteri Naci Çolak ve belediye başkanı Bilal Soykan’ında katılım gösterdiler.

Akyazı Sedaş çalışanları Enerji haftası nedeniyle kendilerini yalnız bırakmayan Tes İş sendikası Adapazarı şube başkanı İrfan Kaboğlu şube sekreteri Naci Çolak ve belediye başkanı Bilal Soykan’a teşekkür ettiler

 

 
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