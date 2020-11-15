SEDAŞ’TA ENERJİ HAFTASI KUTLAMASI

Akyazı Sedaş çalışanları Kasım ayının 2.haftasında kutlanan Enerji çalışanları haftasını

Bu haber 2020-11-15 00:13:45 eklenmiş ve 45 kez görüntülenmiştir.