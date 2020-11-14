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ÇTV ÖDEMELERİNDE SON GÜN 30 Kasım

2020 yılına ait Emlak, İşyeri ve Çevre temizlik vergilerinin 2. Taksit ödemeleri
Bu haber 2020-11-14 00:34:31 eklenmiş ve 70 kez görüntülenmiştir.

 

2020 yılına ait Emlak, İşyeri ve Çevre temizlik vergilerinin 2. Taksit ödemeleri 30 Kasım 2020 günü mesai bitiminde sona eriyor.

Akyazı Belediyesi Gelirler Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre mükellefler ödemelerini COVİD 19 salgını nedeniyle evlerinden çıkmadan https://e-belediye.akyazi.bel.tr. adresine girerek yapabilecekleri gibi 08.30-17.30 saatleri arasında maske-mesafe ve hijyen kurallarına uygun bir şekilde belediyeye gelerek vezneden nakit ya da kredi kartı ile ödeme yapabilecekler. Belediyeden ödeme yapacakların HES kodu alma zorunlulukları vardır şeklinde oldu.

 

 
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