Nilüfer Hatun’da Yöremin yemeği Annemin emeği projesi

Unutulmaya yüz tutmuş yöresel tariflerin tespit edilerek gün yüzüne çıkarılması, fotoğraflanması,

Bu haber 2020-11-09 04:22:58 eklenmiş ve 59 kez görüntülenmiştir.

Unutulmaya yüz tutmuş yöresel tariflerin tespit edilerek gün yüzüne çıkarılması, fotoğraflanması, hikayesi olanların yazılması, tanıtılması, kayıt altına alınması ve bunların öncelikli olarak öğrenci ve ailesinin birlikte yapması daha sonra ise meslek liselerinin mutfak atölyelerinde diğer öğrencilere aktarımının yapılması gibi hedefleri bulunan 'Yöremin Yemeği Annemin Emeği' isimli eTwinning Projesi eğitim öğretim ile birlikte başladı.

Akyazı Nilüfer Hatun MTAL Yiyecek İçecek Hizmetleri Alan Öğretmeni Ali Tosun ve Bolu Mengen Aşçılar MTAL Yiyecek İçecek Hizmetleri Öğretmeni Nihal Kemer'in kuruculuğunu yaptığı, Adana, Hatay, Rize, Mersin, Antalya illerimizden Yiyecek İçecek Hizmetleri Alan Öğretmenleri ve İngilizce Öğretmenlerinin de katılımıyla gerçekleştirilen projede öğrencilerin Aşçılık mesleğinin usta şefleri ve duayenleri ile buluşmaya başladı.

İlk söyleşi, 3 Kasım günü Dünya Rekortmeni Chef Mahmut Dolmacı ile Türk Mutfağının Püf Noktaları içeriği gerçekleşti. Programa Mengen Belediye Başkanı Turhan Bulut, MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanı Şennur Çetin, Mengen İlçe Milli Eğitim Müdürü Salih Celepci, eTwinning Mersin il Koordinatörü Bircan Keleş, eTwinning Adana il Koordinatörü Burcu Yüksek, eTwinning Bolu İl Koordinatörü Özlem Demiröz Akgün, Yöresel Yemek Araştırmacısı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Görevlisi Selma Atabey ile 10 öğretmen, 50 öğrenci ve projeyi takip eden misafirler söyleşide yer aldı.

Programda Mengen Belediye Başkanı Turhan Bulut ve MEB Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanı Şennur Çetin’in konuşma yaparak projede yer alan öğretmen ve öğrencilere teşekkür ettiler.

Proje kurucularından Ali Tosun yaptığı proje tanıtım konuşmasında, ‘kültürümüz gibi köklü bir geçmişe sahip olan ancak yeteri kadar ilgi göremeyen Türk Mutfağının genellikle söz ile aktarıldığını ve bu nedenle birçok lezzetin ya unutulmaya yüz tuttuğunu ya da gizli kaldığını, proje fikrinin de tam da bu noktadan çıktığını, proje ile öncelikle bir farkındalık oluşturmak istediklerini ve kaybolan tarifleri tekrar hatırlatmaya çalışacaklarını’ ifade etti.

Konuşmaların ardından Dünya Rekortmeni Chef Mahmut Dolmacı öğrencilerden gelen bütün sorulara 2 saat boyunca içtenliği ile cevap vererek Türk Mutfağının Püf Noktalarını genç aşçı adaylarına ve katılımcılara aktardı.

İkinci söyleşi ise 6 Kasım günü Türk Mutfak Kültürü ve Yemekleri Araştırmacısı ve Kitap Yazarı Nevin Halıcı ile Türk Mutfağının Orta Asya’dan Gelişi içeriği gerçekleşti.

İkinci programa ise eTwinning Ulusal Destek Servisi iletişim sorumlusu Turan Göre, Mengen İlçe Milli Eğitim Müdürü Salih Celepci, Akyazı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Enver Ekici, Yöresel Yemek Araştırmacısı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Görevlisi Selma Atabey ile öğretmen,öğrenci ve projeyi takip eden misafirler yer aldı.Akyazı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Enver Ekici söyleşideki konuşmasında, ‘başta proje kurucuları okul öğretmenleri Ali Tosun olmak üzere projede yer alan tüm öğretmen ve öğrencilere, böyle bir projede yer almaları nedeniyle teşekkür ederek Türk Mutfak Kültürünün daha da ön planda yer alması için yeni nesillerin bilinçlenmesi gerektiğini, bununda öğrencilerde farkındalıkların artmasıyla ile mümkün olabileceğini, kendilerinin her zaman öğretmen ve öğrencilerini her anlamda teşvik ettiklerini ve desteklediklerini’ söyledi.

Konuşmaların ardından Türk Mutfak Kültürü ve Yemekleri Araştırmacısı ve Kitap Yazarı Nevin Halıcı Türk Mutfağının Orta Asya’dan gelişinden Mevlevi Mutfağına kadar, öğrencilerin merak ettiği tüm soruları yaklaşık 90 dakika doyunca büyük sabırla cevapladı.

Söyleşiler programa katılarak deneyimlerini paylaşan, bilgiler aktaran soruları samimiyetle cevaplayan Chef Mahmut Dolmacı ve Araştırmacı Yazar Nevin Halıcı ‘ya teşekkürle sona erdi.

Proje kapsamında üçüncü söyleşinin ise 12 Kasım günü Yöresel Yemek Araştırmacısı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Görevlisi Selma Atabey ile Hikayesi Olan Yemekler temasıyla devam edeceği öğrenildi.