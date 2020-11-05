Akyazı Protokolü KİVİ HASADI Yaptı

Akyazı Kaymakamı Yakup Güney, Belediye Başkanı Bilal Soykan, Ziraat Odası Başkanı

Bu haber 2020-11-05 19:53:42 eklenmiş ve 78 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Kaymakamı Yakup Güney, Belediye Başkanı Bilal Soykan, Ziraat Odası Başkanı Ali Şener Bayraktar ve İlçe Tarım Müdürü Veysel Meydan, Akyazı Yahyalı Mahallesinde üretim yapan İnşaat Mühendisi Sebahattin Mestan’ın üretim merkezine giderek kivi hasadı yaptılar.

Kaymakam Yakup Güney, mesleği inşaat mühendisliği olmasına rağmen tarım alanında önemli adımlar atan ve üretmekte olduğu alternatif ürünleri ile ün salan ve tanınan Sebahattin Mestan’la birlikte bugün yine bir alternatif ürün olan Kivinin hasadını yapıyoruz. Ürettiği çeşidi bol ürünleri ile Akyazılı çiftçilere ve üreticilere örnek olan Sebahattin Mestan’ı tebrik ediyorum ve kendisine bol ürün hasadı ve karşılığı olan bol kazanç diliyorum dedi.

Sebahattin Mestan’da İlçe protokolünün yaptıkları ziyaretten ve birlikte Kivi hasadı yaptıkları için mutlu olduğunu söyledi ve çeşitli ürünlerin yanı sıra 15 dönüm arazi üzerinde kivi üretimi yaptığını söyledi ve bu yıl rekolte bir önceki yıla göre düşük olmasına rağmen yine de 35 ton civarında ürün alacağını tahmin ettiğini ve hasadını yaptığı kivinin bugün itibarıyla kilogramı 5 ila 8 lira arasında değişen fiyatlarla satıldığını ve masrafının da kazancının sadece ¼’ü kadar olduğunun da altını çizmeyi ihmal etmedi ve Akyazılı üreticileri alternatif ürün üretmeye davet etti.