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GECE BEKÇİLERİ YILLAR SONRA GERİ DÖNDÜ

GECE BEKÇİLERİ YILLAR SONRA GERİ DÖNDÜ

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Akyazı’da göreve başlayan 27 Çarşı ve Mahalle gece bekçisi, vatandaşların daha huzurlu
Bu haber 2020-11-05 01:50:03 eklenmiş ve 43 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı’da göreve başlayan 27 Çarşı ve Mahalle gece bekçisi, vatandaşların daha huzurlu ve güvende hissetmeleri için sokaklarda devriye geziyorlar

Hizmet içi meslek eğitimini tamamladıktan sonra Akyazı İlçe Emniyet Müdürlüğünde göreve başlayan 27 çarşı ve Mahalle gece bekçisi Akyazılı vatandaşların huzur ve güvenliği için sokaklarında devriye gezmeye başladı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğünce Akyazı İlçe Emniyet Müdürlüğüne atanan 27 bekçi Akyazı İlçe Merkezi ve her mahallelerinde kolluk kuvveti olarak görevlerini yapmaya başladılar.

Akyazı sokakları uzun yıllar sonra bekçilere emanet edilirken,  kendilerine belirlenen sokak ve mevkilerde gece saatlerinde görev yapmaya başlayan bekçiler vatandaşların can ve mal güvenliğini tesis etmek için sabaha kadar görev yapacak.

Devriye görevindeyken şüpheli şahısları gördükleri zaman durdurup GBT’sini kontrol edecekler Şahıs hakkında herhangi bir yakalama, suç unsuru yoksa şahsı uğurlayacaklar. Şahıs için bir arama kaydı varsa ilgili ekiplere  anons edecekler ve  Ekipler gelene kadar şahsı muhafaza altında tutacaklar.

Bekçiler Herhangi bir suçla karşılaştığın da öncelikle ilgili ekiplere bilgi anons geçiyor ardından olaya müdahale ediyorlar.

 

 
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