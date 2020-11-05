ATSOYA AKYAZILI KOREOGRAFDAN ZİYARET

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İlçemizin yetiştirmiş olduğu değerlerden olan Modacı Koreograf Fatih Ömercikoğlu
Bu haber 2020-11-05 01:11:30 eklenmiş ve 29 kez görüntülenmiştir.

 

İlçemizin yetiştirmiş olduğu değerlerden olan  Modacı Koreograf Fatih Ömercikoğlu ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Z. Şinasi BAYRAKTAR ‘a Akyazı Belediye Başkan Yardımcısı ve ATSO Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet ÖZTÜRK ile birlikte nezaket ziyaretinde bulundu.

 

Başkan BAYRAKTAR  Ülke genelinde  birçok başarıya imza atan ve duruşu ile yeni nesillere örnek teşkil eden Yılın Koreograf ödülünü alan ilçemizin yetiştirmiş olduğu  Fatih Ömercikoğlu’na ziyaretleri için teşekkür etti ve çalışmalarında kolaylıklar diledi

 
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