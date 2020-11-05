ATSOYA AKYAZILI KOREOGRAFDAN ZİYARET

İlçemizin yetiştirmiş olduğu değerlerden olan Modacı Koreograf Fatih Ömercikoğlu

Bu haber 2020-11-05 01:11:30 eklenmiş ve 29 kez görüntülenmiştir.

İlçemizin yetiştirmiş olduğu değerlerden olan Modacı Koreograf Fatih Ömercikoğlu ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Z. Şinasi BAYRAKTAR ‘a Akyazı Belediye Başkan Yardımcısı ve ATSO Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet ÖZTÜRK ile birlikte nezaket ziyaretinde bulundu.

Başkan BAYRAKTAR Ülke genelinde birçok başarıya imza atan ve duruşu ile yeni nesillere örnek teşkil eden Yılın Koreograf ödülünü alan ilçemizin yetiştirmiş olduğu Fatih Ömercikoğlu’na ziyaretleri için teşekkür etti ve çalışmalarında kolaylıklar diledi