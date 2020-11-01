Korkunç Kaza… Kafa Kafaya çarpıştılar 1 Ağır yaralı

Akyazı Karaçalılık Mahallesi ile Kuzuluk Mahallesi yolu üzerinde Motosikletle

Bu haber 2020-11-01 12:34:57 eklenmiş ve 44 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Karaçalılık Mahallesi ile Kuzuluk Mahallesi yolu üzerinde Motosikletle Otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası araç sürücüsü olay yerinden kaçarken Motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza Akyazı Karaçalılık Mahallesi Kuzuluk Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. İddialara göre Motosiklet ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası Motosiklet sürücüsü Hüseyin Nuh uçarak aracın ön camına daha sonra yere savruldu.

Kaza sonrası Hafif Ticari araç sürücüsü olay yerinde kaçtığı tespit edildi. Kazada ağır yaralanan Hüseyin Nuh için olay yerine çevredeki vatandaşlar tarafından Ambulans çağrıldı. Ambulansın geç gelmesine sinirlenen vatandaşlar sitemde bulunurken ağır yaralı Hüseyin Nuh Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Akyazı Devlet Hastanesinde yapılan ilk Müdahalenin ardından Hüseyin Nuh Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Olayın ardından Polis ekipleri kaçan sürücü için yakalama çalışması başlatırken kazayla ilgili de inceleme başlattı.