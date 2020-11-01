Anasayfa
Gazeteler
Üye Girişi
Yeni Kayıt
Akyazı Güncel
Akyazı Asayiş
Akyazı Magazin
Akyazı Siyaset
Akyazı Spor
Vefat
Videolar
Eğitim
Saglık
TÜMÜ
RSS / XML
Mobil Site
Sitene Ekle
Künye
İletişim
Ünlü Modacıdan Kütüphaneye kitap bağışı

Ünlü Modacıdan Kütüphaneye kitap bağışı

Korkunç Kaza… Kafa Kafaya çarpıştılar 1 Ağır yaralı

Korkunç Kaza… Kafa Kafaya çarpıştılar 1 Ağır yaralı

S.A.B.A.H. ARAMA KURTARMA DEPREM BÖLGESİNDE

S.A.B.A.H. ARAMA KURTARMA DEPREM BÖLGESİNDE

ÜLKÜ OCAKLARINDAN ÖĞRENCİLERE YARDIM KERMESİ

ÜLKÜ OCAKLARINDAN ÖĞRENCİLERE YARDIM KERMESİ

KIZILAY HAFTASINDA KAN BAĞIŞI KUYRUĞU

KIZILAY HAFTASINDA KAN BAĞIŞI KUYRUĞU

GELECEĞİN PROJESİNE İLK KAZMA

GELECEĞİN PROJESİNE İLK KAZMA

Korkunç Kaza… Kafa Kafaya çarpıştılar 1 Ağır yaralı

Akyazı Karaçalılık Mahallesi ile Kuzuluk Mahallesi yolu üzerinde Motosikletle
Bu haber 2020-11-01 12:34:57 eklenmiş ve 44 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı Karaçalılık Mahallesi ile Kuzuluk Mahallesi yolu üzerinde Motosikletle Otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası araç sürücüsü olay yerinden kaçarken Motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza Akyazı Karaçalılık Mahallesi Kuzuluk Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. İddialara göre Motosiklet ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası Motosiklet sürücüsü Hüseyin Nuh uçarak aracın ön camına daha sonra yere savruldu.

Kaza sonrası Hafif Ticari araç sürücüsü olay yerinde kaçtığı tespit edildi.  Kazada ağır yaralanan Hüseyin Nuh için olay yerine çevredeki vatandaşlar tarafından Ambulans çağrıldı. Ambulansın geç gelmesine sinirlenen vatandaşlar sitemde bulunurken ağır yaralı Hüseyin Nuh Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Akyazı Devlet Hastanesinde yapılan ilk Müdahalenin ardından Hüseyin Nuh Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Olayın ardından Polis ekipleri kaçan sürücü için yakalama çalışması başlatırken kazayla ilgili de inceleme başlattı.

 
ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer Akyazı Asayiş haberleri
12:37 - Korkunç Kaza… Kafa Kafaya çarpıştılar 1 Ağır yaralı
Akyazı Karaçalılık Mahallesi ile Kuzuluk Mahallesi yolu üzerinde Motosikletle...
13:16 - S.A.B.A.H. ARAMA KURTARMA DEPREM BÖLGESİNDE
Kısa adı S.A.B.A.H. olan Sakarya Afet Bilinçlendirme, Afete Hazırlama ve Arama Kurtarma De...
18:38 - AKYAZI İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNDEN DUYURULMUŞTUR
İlçemiz Fiziki özellikleriyle, genel itibariyle motorsiklet tipi araçların yoğunlukla kull...
01:01 - Başkan yardımcıları SEDAŞ’I ziyaret ettiler
Akyazı Belediyesi Başkan yardımcıları Mehmet Öztürk ve Ali Özer. SEDAŞ Akyazı Şubesine...
13:00 - Yangın söndürülürken şoka girdi
Akyazı Gazi Süleyman Paşa Mahallesi Akminare semtinde samanlıkta başlayan ...
23:39 - KAYIPTI BULUNDU
Akyazı Cumhuriyet Mahallesinde ikamet eden ve üç gündür kayıp olan...
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
TÜMÜ +
Döviz Kurları
bizimakyazi.com
© Copyright 2020 akyazı. Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
BÖLGE HABERLERİ