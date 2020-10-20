KOMUTAN GÜMÜŞBAŞI İADE-İ ZİYARETLERİNİ SÜRDÜRÜYOR

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Geçtiğimiz günlerde göreve başlayan Akyazı İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Semih
Bu haber 2020-10-20 15:50:50 eklenmiş ve 81 kez görüntülenmiştir.

 

Geçtiğimiz günlerde göreve başlayan Akyazı İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Semih Gümüşbaşı, kendisine “hayırlı olsun” ziyaretinde bulunanlara iade-i ziyaretlerini yapmaya başladı.

Beraberinde İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli Karakol Amiri Baş komiser İsak Göz olduğu halde Belediye Başkan yardımcılarından Ali Özer’i makamında ziyaret eden Jandarma Komutanı Yüzbaşı Semih Gümüşbaşı, ziyaretinin başkan yardımcımızın bana yaptığı ziyaretin karşılığını vermek için olduğunu söyledi.

Belediye Başkan yardımcısı Ali Özer’de Komutanımızın yaptığı ziyaret beni memnun etti. Kendisine teşekkür ediyorum ve bir kez daha görevinde başarılar diliyorum açıklamasında bulundu.     

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