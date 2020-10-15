İLÇE BAŞKANLARINDAN BAŞKAN SOYKAN’A ZİYARET

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Akyazı CHP İlçe Başkanı Mustafa İyiyazıcı ile İYİ Parti İlçe Başkanı Kerem Durmuş
Bu haber 2020-10-15 23:25:08 eklenmiş ve 132 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı CHP İlçe Başkanı Mustafa İyiyazıcı ile İYİ Parti İlçe Başkanı Kerem Durmuş birlikte Belediye Başkanı Bilal Soykan’ı makamında ziyaret ettiler.

Ziyarette Akyazı ile ilgili sorunların konuşulduğu görüşmede yapımı sürmekte olan Kuzey Marmara Otoyol çalışması ve Akyazı-Yeniorman Mahallesi karayolu üzerinde yapılan köprü görüşmenin ana konusu oldu.

CHP ve İYİ Parti İlçe başkanları böyle bir köprünün bir mühendislik faciası olduğunu belirterek, Belediye başkanı olarak bu duruma el konulması gerektiğini söylediler.

Belediye Başkanı Bilal Soykan’da yapılan ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek, başkanlarımızın belirttikleri sorunun çözümü konusunda köprünün ulaşıma açıldığı andan itibaren girişim başlattıklarını söyledi ve bu konunun sıkı takipçisi olacağız dedi. 

 
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