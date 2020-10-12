Ehli KeyfCafe Dualarla açıldı

İşletmeciliğini BBP ilçe başkanı Naim Yolcu, Serdar Apaydın, Hamdi Erdoğan ve Ferhat Yılmaz’ın yaptığı Ehli Keyfcafe başkan Bilal Soykan ve ilçe protokolünün katılımıyla dualarla açıldı.
Ehli Keyf cafe Akyazı Fatih Mahallesi 112 acil Ambulans istasyonu arkasında hizmete girdi. Açılış duası sonrası Akyazı belediye başkanı Bilal Soykan,Belediye başkan yardımcısı Mehmet Çakmak,BBP il başkanı Cemal Can,Ak Parti ilçe başkanı Mesut Ekrem, MHP Akyazı ilçe başkanı Ali Dertli, MHP belediye meclis üyesi Ahmet Çetin,BBP Adapazarı ilçe başkanı Sezgin İnan,BBP il başkan yardımcısı Ömer Faruk Bürtek,Yeniden Refah Partisi ilçe başkanı Resul Kuşdil,İlçe Emniyet müdür vekili baş komiser İsak Güz,Ak Belde AŞ genel müdürü Feyzi Bora, İlçe Gençlik ve Spor müdürü Adem Altun ve çok sayıda davetlinin birlikte kestikleri kurdelenin ardından açıldı.
İşletme sahipleri adına konuşan Naim Yolcu bu gün işyeri açılışımıza katılarak bizleri onurlandıran başta belediye başkanımız, İlbaşkanımız, ilçebaşkanlarımız ve dostlarımıza teşekkür ediyorum iyiki varsınız dedi. Açılış sonrası katılımcılara sunulan ikramların ardında program sona erdi.