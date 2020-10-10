Başkan Soykan’dan MHP’YE HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, Belediye Başkan Yardımcıları Mehmet Çakmak,

Bu haber 2020-10-10 09:31:25 eklenmiş ve 40 kez görüntülenmiştir.