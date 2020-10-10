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Başkan Soykan’dan MHP’YE HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ

Başkan Soykan’dan MHP’YE HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ

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Başkan Soykan’dan MHP’YE HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, Belediye Başkan Yardımcıları Mehmet Çakmak,
Bu haber 2020-10-10 09:31:25 eklenmiş ve 40 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, Belediye Başkan Yardımcıları Mehmet Çakmak, Mehmet Öztürk ve Ali Özergeçtiğimiz günlerde kongresini yapan MHP Akyazı yönetimine hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.

İlçe Başkanımız Ali Dertli, Belediye Meclis Üyelerimiz Ergün Öztürk, İksan Özcan, Parti Sekreteri Osman Dedecan, Kadın Kolları Başkanı Gözde Keskin, Başkan YardımcılarıKemalettin Öztürk, Veysel Yümsel ve Yönetim kurulu üyelerinin katıldığı  ziyarette başkan Bilal Soykan ve beraberindekileri karşılayarak ev sahipliği yaptılar

MHP Akyazı ilçe başkanı Ali Dertli Belediye Başkanımıza ve Başkan Yardımcılarımıza nazik ziyaretlerinden ötürü teşekkür ediyoruz. Çalışmalarında başarı ve kolaylıklar diliyoruz dedi.
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