Anasayfa
Gazeteler
Üye Girişi
Yeni Kayıt
Akyazı Güncel
Akyazı Asayiş
Akyazı Magazin
Akyazı Siyaset
Akyazı Spor
Vefat
Videolar
Eğitim
Saglık
TÜMÜ
RSS / XML
Mobil Site
Sitene Ekle
Künye
İletişim
ÜNLÜ MODACIMIZDAN BAŞKAN SOYKANA ZİYARET

ÜNLÜ MODACIMIZDAN BAŞKAN SOYKANA ZİYARET

BÜYÜKŞEHİRDEN KALDIRIM ÇALIŞMASI

BÜYÜKŞEHİRDEN KALDIRIM ÇALIŞMASI

ECEVİT KELEŞ'TEN AKYAZI’DA ZİYARETLER

ECEVİT KELEŞ'TEN AKYAZI’DA ZİYARETLER

AK Parti Akyazı’da görev taksimi

AK Parti Akyazı’da görev taksimi

KURUKUZ AİLESİ YASTA

KURUKUZ AİLESİ YASTA

Akyazılı MHP’liler kahvaltıda buluştu

Akyazılı MHP’liler kahvaltıda buluştu

ÜNLÜ MODACIMIZDAN BAŞKAN SOYKANA ZİYARET

Akyazılı ünlü modacı Fatih Ömercikoğlu beraberinde yakın akrabaları Mehmet Ömercikoğlu
Bu haber 2020-10-06 09:41:50 eklenmiş ve 112 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazılı ünlü modacı Fatih Ömercikoğlu beraberinde yakın akrabaları Mehmet Ömercikoğlu ve Ahmet Can olduğu halde Belediye Başkanı Bilal Soykan’a bir nezaket ziyaretinde bulundu.

Ziyarette konuşan ünlü modacı Ömercikoğlu belediye başkanı Soykan’ın kendisi ile yakından ilgilendiğini, elde ettiği başarılarda ilk tebrik edenler arasında yer aldığına dikkat çekerek, bende Akyazı’ya geldiğimde zaman zaman kendisine ziyaret yaparım. Bugünde böyle bir nezaket ziyaretinde bulunuyorum dedi. 

Belediye Başkanı Bilal Soykan’da Fatih Ömercikoğlu’nun yaptığı ziyaretten memnun kaldığını söyledi ve Ömercikoğlu sayesinde moda dünyasında artık Akyazı’nın da damgası var. Bu değerli kardeşimizin son olarak elde ettiği yılın koreografi ödülü hem kendisini hem de bizleri sevindirdi dedi ve başarılarının devamı temennisinde bulunduğunu sözlerine ekledi.

ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer Akyazı Magazin haberleri
09:44 - ÜNLÜ MODACIMIZDAN BAŞKAN SOYKANA ZİYARET
Akyazılı ünlü modacı Fatih Ömercikoğlu beraberinde yakın akrabaları Mehmet Ömercikoğlu...
09:25 - Akyazılı MHP’liler kahvaltıda buluştu
İlçe teşkilatının çeşitli kademelerinde görev yapmış ve hala da yapmakta olan Akyazılı MHP...
19:38 - İl Emniyet Müdürü Kaya Akyazı’daydı
Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya Akyazı’ya gelerek inşaatı devam eden yeni ilçe Emniye...
19:36 - BAŞKAN SOYKAN’DAN JANDARMAYA ZİYARET
Akyazı belediye başkanı Bilal Soykan Akyazı ve Sakarya’ya atanan Jandarma komutanlıklarına...
23:31 - GENÇ VE NEHİR AİLELERİNİN MUTLU GECESİ
Bu akşam Akyazı’nın tanınmış ailelerinden Genç ve Nehir Aileleri evlatlarını baş göz etmen...
23:14 - Sezgin’lerde kahve keyfi başkadır
Akyazı’da bazı aileler ticari hayatta önemli bir yere sahiptir. Geçmişte büyükleri tarafın...
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
TÜMÜ +
Döviz Kurları
bizimakyazi.com
© Copyright 2020 akyazı. Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
BÖLGE HABERLERİ