ÜNLÜ MODACIMIZDAN BAŞKAN SOYKANA ZİYARET

Akyazılı ünlü modacı Fatih Ömercikoğlu beraberinde yakın akrabaları Mehmet Ömercikoğlu

Bu haber 2020-10-06 09:41:50 eklenmiş ve 112 kez görüntülenmiştir.

Akyazılı ünlü modacı Fatih Ömercikoğlu beraberinde yakın akrabaları Mehmet Ömercikoğlu ve Ahmet Can olduğu halde Belediye Başkanı Bilal Soykan’a bir nezaket ziyaretinde bulundu.

Ziyarette konuşan ünlü modacı Ömercikoğlu belediye başkanı Soykan’ın kendisi ile yakından ilgilendiğini, elde ettiği başarılarda ilk tebrik edenler arasında yer aldığına dikkat çekerek, bende Akyazı’ya geldiğimde zaman zaman kendisine ziyaret yaparım. Bugünde böyle bir nezaket ziyaretinde bulunuyorum dedi.

Belediye Başkanı Bilal Soykan’da Fatih Ömercikoğlu’nun yaptığı ziyaretten memnun kaldığını söyledi ve Ömercikoğlu sayesinde moda dünyasında artık Akyazı’nın da damgası var. Bu değerli kardeşimizin son olarak elde ettiği yılın koreografi ödülü hem kendisini hem de bizleri sevindirdi dedi ve başarılarının devamı temennisinde bulunduğunu sözlerine ekledi.