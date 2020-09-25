MİLLETVEKİLİ ATABEKTEN VEFA

Akyazı Belediyesi tarafından Ahilik haftası nedeniyle mesleklerinde 50. Yılını dolduranlara şükran

Bu haber 2020-09-25 22:23:39 eklenmiş ve 65 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Belediyesi tarafından Ahilik haftası nedeniyle mesleklerinde 50. Yılını dolduranlara şükran belgesi dağıtım töreni ile Akyazı Sağlık Bilimleri Fakültesinin 2020-2021 Eğitim ve Öğretim yılı açılış törenine katılmak üzere Akyazı’ya gelen AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek bir vefa örneği göstererek rahatsız olduğunu öğrendiği birlikte çalıştığı eski Akyazı AK Parti Kadın Kolları Başkanı vce aynı zamanda Akyazı Belediyesi eski başkanı Yaşar Yazıcı’nın da kız kardeşi olan Emine Gürgen’i evinde ziyaret etti. Ziyaret esnasında hem Milletvekili Atabek’in hem de Emine Gürgen’in ağlamaları ziyarete damgasını vurdu.

Ziyarette konuşan Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, Emine hanımla birlikte çalıştık. Çok başarılı ve değerli bir insan olan Emine kardeşimin rahatsız olduğunu öğrenince ziyaret etmek istedim. Kendisini hayli iyi gördüm ve en kısa zamanda da aramıza sağlıklı bir şekilde katılacağını kendisine söyledim dedi.

Emine Gürgen ve eşi Erol Gürgen’de Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek’in ziyaretinin kendilerini son derece sevindirdiğini, mutlu ettiğini ve ruhen yükselttiğini söyledi ve ziyaret için teşekkür ettiler.

Ziyarette Belediye Başkanı Bilal Soykan da Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek’e eşlik etti.

vefalı bir davranış şeklinde değerlendirildi.