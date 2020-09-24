Akyazı’da denetimler sürüyor

Dün Akyazı’da Akyazı Kaymakamı Yakup Güney’in başkanlığında,

Bu haber 2020-09-24 23:54:32 eklenmiş ve 97 kez görüntülenmiştir.

Dün Akyazı’da Akyazı Kaymakamı Yakup Güney’in başkanlığında, İlçe Emniyet Müdürü Ercan Aykan, Akyazı’nın yeni İlçe Sağlık Müdürü Sevda Gürsel, Akyazı Belediyesi Zabıta Müdürü Hasan Saka’dan oluşan bir heyet tarafından Akyazı’da bir kez daha koronavirüs denetimi yapıldı.

Yapılan denetimlerde heyette yer alan İlçe protokolü ziyaret ettikleri ve denetledikleri işyerlerinde sosyal mesafe, hijyen ve maske kurullarına uyulmasını istediler ve hastalığın yayılımını önlemede bu kuralların öneminden bahsettiler.