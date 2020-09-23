AKYAZI SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ TÖRENLE AÇILDI

Akyazı Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Akyazı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek okulu

Bu haber 2020-09-23 23:01:35 eklenmiş ve 68 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Akyazı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek okulu düzenlenen törenle hizmete girdi.

Tören Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının söylenmesi ile başladı.

KONUŞMALAR

Törenin açılış konuşması Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Müdürü Dr. Aydın Şenol yaptı. Şenol konuşmasında yeni eğitim ve öğretim döneminde bünyelerinde 220 öğrenciyi barındıracaklarını ve kontenjanın tamamen doldurulduğunu söyledi.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yurdanur Dikmen’de konuşmasında yeni eğitim döneminde 170 öğrenciye ev sahipliği yapacaklarını ve sağlıklı bir nesil yetiştirmek ve kaliteli eğitim için bütün imkanların seferber edildiğini söyledi. Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan da konuşmasında bugün Akyazı tarihi günlerinden birini yaşıyor diyerek başladığı konuşmasında şunları söyledi “ Fakültenin açılması konusunda bizden önce emek veren, destek veren herkese teşekkür ediyorum.”

Kürsüye gelen Rektör Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık ta Sağlık ve Turizm alanlarında ilerlemek ve adımızı duyurmak istiyoruz. Oluşan Akademik kadromuzla Üniversitemiz ve bağlı Fakültelerimiz ve Meslek Yüksek Okullarımızla en kısa zamanda zirveyi yakalamak istiyoruz dedi. Rektör Sarıbıyık, Fakültemizin kendisine ait bir binasının olması, Fizik tedavi alanında merkez olmak en büyük idealimizdir dedi ve bu hedeflere ulaşmak için el ve gönül birliği içinde çalışacaklarını sözlerine ekledi.

Kürsüye gelen Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’de bugün burada güzel bir hizmet için birlikteyiz. Top yekun kalkınmanın temeli nitelikli ve bilgili insan yetiştirmektir. Sağlık çalışanlarımız bizler için çok değerlidirler. Bunu bu pandemi döneminde çok daha iyi gördük dedi ve hayırlı olması temennisinde bulundu.

Törene katılan Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek de konuşmasında Akyazı her zaman en iyi ve güzeline layık bir İlçemizdir. Bu güzel ve büyük İlçemiz için parti olarak büyük hayallerimiz ve hedefimiz var dedi ve yeni eğitim yılının hayırlı olması temennisinde bulundu.

AK Parti Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım’da konuşmasında insana yapılan yatırımların değerli olduğunu belirtti ve Akyazı’nın her şeyiyle güzel bir İlçe ve insanları birer değer olduğundan bahsetti ve Akyazı en kısa zamanda bir cazibe merkezi haline gelecek ve biz de buna bütün imkanlarımızla katkı sağlayacağız dedi. Sakarya’nın doğa güzelliğinin yanı sıra yapılan ve yapılacak olan yatırımlarla daha da cazibeli hale geleceğinin müjdesini de veren Vali Kaldırım, gerçekleştirecek yeni yatırımlarla Sakarya’da 15 bin kişiye yeni iş ve istihdam imkanı sağlamak için kollarımızı sıvadık dedi. Yatırım için Sakarya’mıza gelecek olanlara kapımız ardına kadar açıktır diyen Vali Kaldırım, Sakarya’nın kısa sürede cazibe merkezi haline geleceğinin de müjdesini verdi.

Konuşmaların tamamlanmasının ardından Vali Kaldırım, protokol üyeleri ve akademisyenler /2021 eğitim ve öğretim yılını kestikleri kurdele ile açtılar. birlikte 2020 Açılışı yapan Vali Kaldırım ve beraberindekiler okulu gezdiler ve yetkililerden bilgiler aldılar.

KİMLER KATILDI

Düzenlenen açılış törenine Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, bazı Belediye Başkanları, Üniversite camiası, çevre İlçelerin belediye başkanları, Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy, AFAT İl Müdürü Hüseyin Kaşkaş, Sağlık İl Müdürü Aziz Öğütlü ve Üniversitenin akademisyenleri, Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Gürel, Siyasi Partilerin İlçe Başkanları, Belediye Meclisi Üyeleri, Daire Müdürleri, Sivil Toplum Kuruluşlarının ve yöneticileri ile kalabalık davetli katıldı. Sakarya Akyazı başkan Davetlilere Akyazı Kaymakamı Yakup Güney, Akyazı Belediye Başkanı , Akyazı Dekanı Prof. Dr. Yurdanur Dikmen, Sağlık Meslek Yüksek Okulu Müdürü Dr. Aydın Şenol, Fakülte çalışanları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile kalabalık bir vatandaş topluluğu katıldı.