DERTLİ AİLESİNİN MUTLU GÜNÜ

Koronavirüs tedbirleri çerçevesinde gerçekleşen düğünde Akyazı MHP İlçe Başkanı Ali Dertli Harita Mühendisi oğlu

Bu haber 2020-09-06 00:13:33 eklenmiş ve 160 kez görüntülenmiştir.

Koronavirüs tedbirleri çerçevesinde gerçekleşen düğünde Akyazı MHP İlçe Başkanı Ali Dertli Harita Mühendisi oğlu Tunahan’ı baş göz ederek kayınpeder olmanın mutluluğunu yaşadı.

Müjde ve Kadir Genç çiftinin güzel kızları Şeyma Genç, Sevim ve Ali Dertli çiftinin yakışıklı delikanlısı Tunahan Dertli bu akşam Yağcılar mahallesindeki Park 54 tesislerinde yapılan düğün töreni ile dünya evine girdiler.

Genç çiftlerin nikahını Akyazı Bilal Soykan kıyarken, Nikah şahidi olan MHP Sakarya Milletvekili Levent Bülbül evlilik cüzdanını gelin Şeyma Dertliye teslim ederek mutluluklar diledi.

Dertli ve Genç ailelerinin mutluğunu siyaset dünyasının ileri gelenleri başta olmak üzere kalabalık bir davetli topluluğu paylaştı.

Dertli ve Genç ailelerinin mutluluğunu paylaşır, genç evlilere kuracakları yeni yuvalarında Sağlık, mutluluk ve huzur dileriz. BİZİM AKYAZI