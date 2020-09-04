MİMARLAR ODASI BAŞKANI KAFADAR’IN MUTLU GÜNÜ

Sakarya Mimarlar odası başkanı Sami Kafadar’ın oğlu Mehmet Umurhan Düzce’li Korkmaz

Bu haber 2020-09-04 00:04:01 eklenmiş ve 173 kez görüntülenmiştir.

Sakarya Mimarlar odası başkanı Sami Kafadar’ın oğlu Mehmet Umurhan Düzce’li Korkmaz ailesinin güzel kızları Hatice Nur ile Reisoğlu tesislerinde gerçekleşen Nikah töreni sonrasında Dünya evine girdiler.

Züleyha ve Sakarya Mimarlar odası başkanı Sami Kafadar’ın yakışıklı oğulları Mehmet Umurhan ile Düzceli Hanife ve İbrahim Korkmaz’ın biricik kızları Hatice Nur Pazar günü Reisoğlu tesislerinde Damadın halası olan Akyazı belediye evlendirme memuru SamiyeKafadar’ın kıyarken Erenler belediye başkanı Fevzi Kılıç nikah şahitliği yaptı.Akyazı belediye başkanı Bilal Soykan evlilik cüzdanını genç ciflere verdi.