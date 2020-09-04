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MİMARLAR ODASI BAŞKANI KAFADAR’IN MUTLU GÜNÜ

Sakarya Mimarlar odası başkanı Sami Kafadar’ın oğlu Mehmet Umurhan Düzce’li Korkmaz
Bu haber 2020-09-04 00:04:01 eklenmiş ve 173 kez görüntülenmiştir.

 

Sakarya Mimarlar odası başkanı Sami Kafadar’ın oğlu Mehmet Umurhan Düzce’li Korkmaz ailesinin güzel kızları Hatice Nur ile Reisoğlu tesislerinde gerçekleşen Nikah töreni sonrasında Dünya evine girdiler.

Züleyha ve Sakarya Mimarlar odası başkanı Sami Kafadar’ın yakışıklı oğulları Mehmet Umurhan ile Düzceli Hanife ve İbrahim Korkmaz’ın biricik kızları Hatice Nur Pazar günü Reisoğlu tesislerinde Damadın halası olan Akyazı belediye evlendirme memuru SamiyeKafadar’ın kıyarken  Erenler belediye başkanı Fevzi   Kılıç nikah şahitliği yaptı.Akyazı belediye başkanı Bilal Soykan evlilik cüzdanını genç ciflere verdi.

Nikah törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem Yüce ,Sakarya uygulamalı bilimler Üniversitesi Rektörü prof.dr. Mehmet Sarıbıyık,Sakarya uygulamalı Bilimler Üniversitesi rektör yrd.Prof.Dr . Sinan Serdar Özkan., SASKİ genel müdürü Doktor İlyas Demirci ,*İSKİ eski genel müdürü Fatih Turan ,Akyazı belediye başkanı sayın Bilal Soykan, Erenler Belediye Başkanı  Fevzi Kılıç,İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım ,Kuveyt başta olmak üzere çeşitli Arap ülkelerinden çok sayıda davetli,İŞKUR Sakarya İl Müdürü Tekin kaya. *Sakarya Büyükşehir Belediyesi genel sekreter yardımcısı  Ali Oktar,siyasi partilerden milletvekilleri ve Sakarya ve çevresi oda ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

 
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