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ARAÇLAR HURDAYA DÖNDÜ BİR YARALI VAR

D-140 Karayolunun Akyazı Reşadiye Mahallesinde bulunan köprü altında iki aracın
Bu haber 2020-08-31 18:16:37 eklenmiş ve 253 kez görüntülenmiştir.

 

D-140 Karayolunun Akyazı Reşadiye Mahallesinde bulunan köprü altında iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada araçlar adeta hurdaya döndü ve o kazada bir kişi yaralandı.

Sedat A. yönetimindeki 54 AAN *** plakalı otomobil ile Mustafa D. yönetimindeki 54 FU *** plakalı otomobil Reşadiye Mahallesindeki köprü altında çarpıştı.

Çarpışan otomobillerin hurdaya döndüğü kazada araçta sıkışan yaralı itfaiye ekibi tarafından sıkıştığı yerden kurtarıldı ve kaza mahalline gelen 112 Sağlık ekibi de yaralıya ilk müdahalesini yaptıktan sonra tedavi için Akyazı Devlet Hastanesine kaldırdı.

Akyazı Jandarması da kazayla ilgili inceleme başlattı.

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