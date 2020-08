YILMAZ DOKTORLAR

Dr. Gülşah Yılmaz Akyazı İlçe Sağlık Müdürü. Eşi Dr. Cabbar Yılmaz uzun süre Akyazı Devlet Hastanesinde

Bu haber 2020-08-19 00:37:26 eklenmiş ve 19 kez görüntülenmiştir.

Dr. Gülşah Yılmaz Akyazı İlçe Sağlık Müdürü. Eşi Dr. Cabbar Yılmaz uzun süre Akyazı Devlet Hastanesinde görev yaptıktan sonra istifa edip Sakarya Ada Tıp Hastanesine geçmiş ve kısa bir süreden beri de Sakarya Tıp Merkez inde Ortopedi ve Travmatoloji Uzman hekimi olarak çalışıyor.

Her iki doktorun ortak özellikleri onlar için zaman ve mesai mevhumunun olmaması. Günün hangi saatinde olursa olsun her iki doktora ulaşmanız mümkün. O nedenle her iki doktor için özellikle Akyazılılar Yılmaz doktorlar lakabı takmışlar.

İlçe Sağlık Müdürü Dr. Gülşah Yılmaz’da dur aman yok. Akyazı’da görev yapan basın mensupları bile onun çalışmalarına yetişmekte zorlanıyorlar. Eşi Dr. Cabbar Yılmaz’da keza aynı şekilde çok çalışkan ve gerek hastaları ve gerekse hasta yakınları tarafından da çok sevilen bir hekim. O nedenle Akyazılılar Cabbar Yılmaz için “O bizim çocuğumuz” diyor başka bir şey demiyor.

Şimdi Akyazılıların Dr. Cabbar Yılmaz’dan bir beklentisi var. Beklenti Dr. Yılmaz’ın şartların oluşması halinde Akyazı’ya geri dönmesi. Hatta bu konuda çalışma başlatanlarında olduğu konusunda bilgiler geliyor. Bakalım Akyazılılar çok sevdikleri ve mesleğine çok güvendikleri doktorları Cabbar Yılmaz tekrar Akyazı’ya dönecek mi. Dönerse ne zaman dönecek. Akyazılılar merak ettikleri bu konunun kısa zamanda olumlu sonuçlanmasını bekliyorlar.