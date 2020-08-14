KÜÇÜCEKTE SİLAHLI SALDIRI

Saldırıda iki kardeşten biri hayatını kaybederken diğeri de ağır yaralandı.

Bu haber 2020-08-14 15:03:35 eklenmiş ve 89 kez görüntülenmiştir.

Saldırıda iki kardeşten biri hayatını kaybederken diğeri de ağır yaralandı. Olayın görgü tanığı bir kişide kalp krizi sonrası hayatını kaybetti.

Olay Akyazı’ya bağlı Küçücek İstiklal Mahallesinde meydana geldi. Z.K. isimli şahıs Ramis Kökmen’in evinin önünde yolda Cami Derneği meselesi yüzünden husumetli olduğu Selahattin A. (75) ve kardeşi Hayati A. (57) ile karşılaştı. Karşılaşma esnasında aralarında çıkan tartışma sonrasında iki kardeşi belinden çıkardığı silahla vurdu. O esnada aynı yerde olan Cami İmamını da vurmak isteyen Z.K. nın silahı tutukluk yapınca Cami İmamı vurulmaktan kurtuldu ve Z.K. da olay yerinden geldiği otomobile binerek kaçtı. Evinin önünde yaşanan tartışmayı sonrasındaki vurgun olayını gören Ramis Kökmen kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Ağır yaralanan kardeşlere ilk müdahale olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldıktan sonra tedavi için Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralı olan iki kardeşten Selahattin A. bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer ağır yaralı kardeş Hayati A. ise Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler Akyazı Devlet Hastanesi önünde geniş güvenlik önlemleri alırken, kendi sorumluluk bölgesinde olduğu için Akyazı Jandarması da vurgunluk yapan Z.K.'yı yakalamak için çalışma içine girerken, olayla ilgili de geniş bir araştırma başlattı.