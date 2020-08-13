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ÇARŞAMBA PAZARI SAKİNDİ

Akyazılıların her zaman rağbet ettiği ve haftanın Çarşamba günleri kurulan
Bu haber 2020-08-13 01:05:21 eklenmiş ve 19 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazılıların her zaman rağbet ettiği ve haftanın Çarşamba günleri kurulan Pazar yerinde her hafta görülen kalabalık bu hafta yerini sakinliğe bıraktığı gözlendi.

Pazarcı esnafı bu haftaki sakinliği ve sessizliği fındık toplama sezonunun başlamasına bağlarken, pazara gelip alışveriş yapanlar ise bu sakinliği fındık toplama sezonu ile birlikte etiketlerin üzerine yazılan satış fiyatlarının bir türlü alış veriş yapanların istediği seviyelere düşmemesine bağladılar.

  
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