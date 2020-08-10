ACELLEDEKİ KAÇAK BİNALARIN YIKILMASI İÇİN NE BEKLENİYOR

Akyazı Acella yaylasında yapımına başlanan ancak henüz tamamlanamayan göle nazır üç betonarme binayla

Bu haber 2020-08-10 23:47:08 eklenmiş ve 17 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Acella yaylasında yapımına başlanan ancak henüz tamamlanamayan göle nazır üç betonarme binayla ilgili polemikler sürüyor. Yapılan şikayetleri dikkate alarak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkililerini bahse konu olan betonarme binaları inceleme talimatı veren Vali Çetin Oktay Kaldırım’ın bu talimatı üzerine binaların bulunduğu mahalle giden yetkililer, yapılmakta olan binaların kaç olması nedeniyle inşaatı mühürledi ve konuyu Akyazı Belediyesine intikal ettirdi. Bunun üzerine toplanan Akyazı Belediyesi Daimi Encümeni “binaları biz yapıyoruz” açıklaması yaptığı söylenen Hanyatak Köyü Kalkındırma ve Güzelleştirme Derneğine 90 bin lira para cezası kesmiş ve kaçak olması nedeniyle de yapımı süren binaların yıkımına karar vermişti.

Belediye Daimi Encümeninin kurban bayramı öncesi aldığı bu karar aradan geçen bunca zamana rağmen uygulanmıyor olması Akyazılılarında dikkatinden kaçmadı ve ”Milletin çitlerini söken yetkililer bu binaları neden yıkmıyor” diye ses yükseltmeye başlaması bile binaların yıkımının gerçekleştirmesi için yeterli sebep olamadı. Ayrıca konunun üzerine giden ve konuyu sürekli canlı tutmaya çalışan Akyazı da görev yapan bir kısım basın mensubuna bir eski siyasi tarafından “bu işin üzerinde bu kadar durmayın” şeklinde telkinlerde bulunması ise kafaların tamamen karışmasına neden oldu ve Akyazılılar anlaşılıyor ki, bu binalar yıkılmayacak. Herkesin yaptığı yanına kar kalacak diyerek tepkilerini dile getirmeyi sürdürüyorlar.

Akyazı’da konuyla ilgili olarak dilden dile dolaşan bir başka husus ise yapımı sürmekte olan binaların betonlarının bir Kamu kurumuna iş yapan taşeron bir firma tarafından bedelsiz olarak verildiği iddiası oldu ki, bu iddia Akyazı’da hayli ses getirdi. Kamu kurumunun başında olan yetkilinin bu konu üzerinde ikili oynadığını dile getiren Akyazılılar, şayet iddialar doğruysa olay vahim bir noktaya doğru gidiyor demekten de kendilerini alamıyorlar.

Akyazılılar yapımı sürmekte olan binalarla ilgili olarak Hanyatak Köyü Kalkındırma ve Güzelleştirme Derneği Başkanının binaları dernek olarak biz yapıyoruz. Amacımız Kadırga şenlikleri esnasında gelecek olan misafirlerimizi daha iyi şartlarda ağırlamaktır şeklinde yaptığı açıklamaya odaklanmış görünüyor. Yine Akyazılılar o bölgeye ihtiyaç gereği bir bina ya da binalar yapılacaksa bunu Devlet yapmalıdır. Dernek Yöneticilerinin işi korunması gereken yaylalarda bina yapmak değildir şeklinde tepkilerini dile getirmeyi sürdürüyorlar.

O bölgeye yapılan son ziyaret dikkat çekti

Akyazılılar Acelle yaylasına göl manzaralı yapımı sürmekte olan betonarme binaları konuşurken, AK Parti Sakarya Milletvekili ve Genel Başkan yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever’in Perşembe günü Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan’la birlikte o bölgeyi gezmeleri ve bölgede inceleme yapmaları Akyazı’da konuyla ilgilenen tüm gözlerin yapılan bu son ziyarete dönmesine neden oldu.

Ziyaret sonrası yapılan açıklamayı yeterli bulmadıklarını söyleyen Akyazılılar, inşallah yapılan ziyaret açıklamada yer alan gibidir. İnşallah betonarme binalarla ilgisi yoktur. İlçemiz sınırları içinde yer alan yayla ve ormanlarımız ezelinden beri değerlidir. Bu değer sanki bugün keşfedilmiş gibi bir izlenim yaratılmak isteniyor. Halbuki o değerler zaten biliniyor. Burada önemli olan o değerleri muhafaza edebilmek ve gözümüz gibi bakmamız gereken yaylalarımıza betonarme binaların yapımına izin vermemektir şeklinde görüş bildirmeyi sürdürüyorlar.

Soykan’dan açıklama bekleniyor

Akyazılılar betonarme inşaatlarla ilgili olarak bugüne kadar yapılan ile yapılacaklar hususlarında bilgilenmek istediklerini söyleyerek bu görev kuşkusuz Belediye Başkanımız Bilal Soykan’a aittir. Soykan başkan daha önce basına yaptığı açıklamasında o binalar yıkılacak demişti. Şimdi biz Başkanımızdan bizleri bilgilendirmesini bekliyoruz. Betonarme binalar yıkılacak mı yıkılmayacak mı bilmek istiyoruz diye isteklerini dile getiriyorlar.