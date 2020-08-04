ERGÜN ÖZTÜRK VESTEL SERVİS EKBİNİ AĞIRLADI

Akyazı’lı Emekli Eğitimci, MHP Belediye Meclis üyesi ve Vestel Akyazı Bayii sahibi

Bu haber 2020-08-04 09:13:49 eklenmiş ve 115 kez görüntülenmiştir.

Akyazı’lı Emekli Eğitimci, MHP Belediye Meclis üyesi ve Vestel Akyazı Bayii sahibi Ergün Öztürk bayramın son günü bayramlaşmak üzere Akyazı’ya gelen merkezi Hendek İlçesinde bulunan Vestel servis elemanlarına iş yerinde verdiği yemekte ağırladı.

Öztürk 12 kişiden oluşan misafirlerine kendi elleri ile hazırladığı kurban etinden pişirdiği kavurma, menemen ve tatlı ikramında bulundu.

Aynı zamanda vestel servis ekibi ile bayramlaşan ve bir süre sohbet eden Ergün Öztürk davetine icabet eden vestel ekibine teşekkür etti.

Ekip sorumlusu Murat Karışık da Ergün Öztürk’e kendisi ve ekibini ağırlama nezaketi gösterdiği için teşekkür etti.