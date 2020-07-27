KALİÇ KARDEŞLERDEN ZİYARET

Akyazı Belediyesi eski Meclis Üyesi Kemal Kaliç ile kardeşi Bakkallar ve

Bu haber 2020-07-27 18:30:56 eklenmiş ve 109 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Belediyesi eski Meclis Üyesi Kemal Kaliç ile kardeşi Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Hüseyin Kaliç 24 Temmuz basın bayramı nedeniyle Bizim Akyazı Haber Sitemize bir kutlama ziyaretinde bulundular.

Ziyarette konuşan Kaliç kardeşler, yerel basının öneminden bahsederek, Akyazı’da yerel basının gücünü herkes görüyor ve kabul ediyor. Bu durum Akyazı’mız için çok önemli açıklaması yaptılar ve basın bayramımızı tebrik ettiler.

Sitemiz adına açıklama yapan Salim Özyılmaz’da Kaliç kardeşlerin yaptığı ziyareti anlamlı bulduğunu söyledi ve iki kardeşe ziyaretlerinden ötürü teşekkür etti.