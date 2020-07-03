HALKBANK MÜDÜRÜ MOLLAOĞLU’NDAN SOYKAN’A ZİYARET

Akyazı Halk Bankası Şube Müdürlüğüne atanan ve atandıktan sonra da Akyazı’ya gelerek

Bu haber 2020-07-03 01:52:28 eklenmiş ve 125 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Halk Bankası Şube Müdürlüğüne atanan ve atandıktan sonra da Akyazı’ya gelerek göreve başlayan Dursun Ali Mollaoğlu Belediye Başkanı Bilal Soykan’ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Halkbank Müdürü Mollaoğlu Akyazı’nın tarım, ticari ve turizm alanlarında önemli potansiyele sahip bir İlçe olduğunu belirtti ve memnun olduğum bu atamadan sonra geldiğim Akyazı’da güzel hizmetleri birlikte vereceğimize olan inancım tamdır dedi.

Belediye Başkanı Bilal Soykan’da Halkbank Müdürü Mollaoğlu’nun Akyazı’ya yeni atandığından bahisle, bugün bize bir nezaket ziyaretinde bulundu. Kendilerine bu ziyareti için teşekkür ediyorum dedi ve yeni görevinde başarı dileğinde bulundu.