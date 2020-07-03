Anasayfa
Gazeteler
Üye Girişi
Yeni Kayıt
Akyazı Güncel
Akyazı Asayiş
Akyazı Magazin
Akyazı Siyaset
Akyazı Spor
Vefat
Videolar
Eğitim
Saglık
TÜMÜ
RSS / XML
Mobil Site
Sitene Ekle
Künye
İletişim
HAVAİ FİŞEK FABRİKASINDA BÜYÜK PATLAMA 4 ÖLÜ ÇOK SAYIDA YARALI VAR

HAVAİ FİŞEK FABRİKASINDA BÜYÜK PATLAMA 4 ÖLÜ ÇOK SAYIDA YARALI VAR

ARİFİYE MEZUNLARI YARINARİFİYE'DE BULUŞUYOR

ARİFİYE MEZUNLARI YARINARİFİYE'DE BULUŞUYOR

Akyazı Belediye Meclisi 7 Temmuz’da toplanıyor

Akyazı Belediye Meclisi 7 Temmuz’da toplanıyor

HALKBANK MÜDÜRÜ MOLLAOĞLU’NDAN SOYKAN’A ZİYARET

HALKBANK MÜDÜRÜ MOLLAOĞLU’NDAN SOYKAN’A ZİYARET

CHP AKYAZI’DAN MASKE DAĞITIMI SÜRÜYOR

CHP AKYAZI’DAN MASKE DAĞITIMI SÜRÜYOR

ŞOFÖRLER ODASI MAZOT DESTEĞİNİ DAĞITMAYA BAŞLADI

ŞOFÖRLER ODASI MAZOT DESTEĞİNİ DAĞITMAYA BAŞLADI

HALKBANK MÜDÜRÜ MOLLAOĞLU’NDAN SOYKAN’A ZİYARET

Akyazı Halk Bankası Şube Müdürlüğüne atanan ve atandıktan sonra da Akyazı’ya gelerek
Bu haber 2020-07-03 01:52:28 eklenmiş ve 125 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı Halk Bankası Şube Müdürlüğüne atanan ve atandıktan sonra da Akyazı’ya gelerek göreve başlayan Dursun Ali Mollaoğlu Belediye Başkanı Bilal Soykan’ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Halkbank Müdürü Mollaoğlu Akyazı’nın tarım, ticari ve turizm alanlarında önemli potansiyele sahip bir İlçe olduğunu belirtti ve memnun olduğum bu atamadan sonra geldiğim Akyazı’da güzel hizmetleri birlikte vereceğimize olan inancım tamdır dedi.

Belediye Başkanı Bilal Soykan’da Halkbank Müdürü Mollaoğlu’nun Akyazı’ya yeni atandığından bahisle, bugün bize bir nezaket ziyaretinde bulundu. Kendilerine bu ziyareti için teşekkür ediyorum dedi ve yeni görevinde başarı dileğinde bulundu.

ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer Akyazı Magazin haberleri
01:55 - HALKBANK MÜDÜRÜ MOLLAOĞLU’NDAN SOYKAN’A ZİYARET
Akyazı Halk Bankası Şube Müdürlüğüne atanan ve atandıktan sonra da Akyazı’ya gelerek...
21:54 - MUHTARLARDAN HASTA ZİYARETİ
Akyazı Muhtarlar Derneği eski Başkanı ve Durmuşlar Mahalle Muhtarı Bekir Durmuş,...
11:07 - DEKAN DİKMENDEN KAYMAKAMA ZİYARET
Bu yıl Akyazı’da eğitime başlayacak olan SUBÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. ...
08:28 - SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞIN’DAN ATSO’YA ZİYA
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Akyazı Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof.Dr....
07:08 - YANKI 10 YAŞINA BASTI
Akyazılılar tarafından çok sevilen ve sayılan Özel Sakarya Tıp Merkezi Ortopedi Uzmanı...
13:49 - DOKTOR YAŞAR’IN DOĞA VE HAYVAN SEVGİSİ
Dr. Yaşar Yılmaz Akyazı’nın yetiştirdiği başarılı ve cana yakınlığı, paraya pula önem verm...
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
TÜMÜ +
Döviz Kurları
bizimakyazi.com
© Copyright 2020 akyazı. Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
BÖLGE HABERLERİ