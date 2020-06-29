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DEKAN DİKMENDEN KAYMAKAMA ZİYARET

Bu yıl Akyazı’da eğitime başlayacak olan SUBÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yurdanur Dikmen
Bu haber 2020-06-29 11:06:34 eklenmiş ve 107 kez görüntülenmiştir.

 

Bu yıl Akyazı’da eğitime başlayacak olan SUBÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yurdanur Dikmen ve Fakülte Sekreteri Sertaç Koç Akyazı Kaymakamı Yakup Güney’ e ziyarette bulundu.

SUBÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yurdanur Dikmen burada yaptığı açıklamada YÖK tarafından bu yıl Sağlık Bilimleri Fakültesinin 3 bölümüne öğrenci alınması onaylandı. Fakültenin Hemşirelik Bölümü’ne 40, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü’ne 40 ve Sağlık Yönetimi Bölümü’ne ise 50 öğrenci alınacak. Ayrıca,  Akyazı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu 5 program için öğrenci alımı gerçekleştirilecek dedi.

SUBÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Dikmen, Meslek Yüksekokulunun Fizyoterapi Programı’na 40, İlk ve Acil Yardım Programı’na 40, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı’na 40, Sağlık Turizmi İşletmeciliği Programı’na 50 ve Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programı’na 50 öğrenci alınacak. Fakülte ve Meslek Yüksekokulu 2020-2021 Akademik Yılı Güz Dönemi’nden itibaren Akyazı da eğitimlere başlayacak ifadelerini kullandı.

Akyazı Kaymakamı Yakup Güney’de yapılan ziyaretten memnunluk duyduğunu belirtti ve Fakültenin 2020/2021EğitimveÖğretim yılından itibaren açılıyor ve öğrenci kabulüne başlıyor olması ile ilgili aldığı bilginin de memnuniyetini arttırdığını ifade etti.

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