DOKTOR YAŞAR’IN DOĞA VE HAYVAN SEVGİSİ

Dr. Yaşar Yılmaz Akyazı’nın yetiştirdiği başarılı ve cana yakınlığı, paraya pula önem vermemesi,

Bu haber 2020-06-23 13:48:27 eklenmiş ve 20 kez görüntülenmiştir.

Dr. Yaşar Yılmaz Akyazı’nın yetiştirdiği başarılı ve cana yakınlığı, paraya pula önem vermemesi, kendisine müracaat eden hastalarına ayırım yapmadan mesleğini icra etmesiyle Akyazılıların gönüllerinde taht kurmuş isimlerinden biridir. Yıllarca Akyazı’da Verem Savaş Dispanseri Başhekimliği ve İlçe Sağlık Müdürlüğü gibi önemli görevler yaptıktan sonra emekliye ayrılan ve şimdilerde aç tığı muayenehanesinde Akyazılılara sağlık hizmeti vermeye devam eden Dr. Yaşar Yılmaz’ın insan sevgisinin dışında doğa ve hayvan sevgisi de üst seviyededir.

Kuzuluk Orta Mahallede bulunan evinin geniş bahçesinde her türlü hayvan yetiştiren ve besleyen Dr. Yaşar Yılmaz işinden v akit bulduğu tüm boş zamanlarını onlarla birlikte geçirmenin engin mutluluğunu da yaşamaktadır.

İnsanlarımızın dışında doğaya ve hayvanlara karşı apayrı sevgim var diyen Dr. Yaşar Yılmaz evinin bahçesinde beslediği ve yetiştirdiği hayvanlara bizzat kendisinin baktığını, onlarla birlikte olduğunda günün tüm yorgunluğunu üzerinden attığını söyleyerek o sevgiyi herkesin tatması gerektiğinin de altını çizmeyi ihmal etmiyor.