SAĞLIK BİLİMLERİ FAÜLTESİ DEKANI YURDANUR DİKMEN’E ZİYARETLER

Akyazı Kızılay dernek başkanı Mustafa Birincioğlu Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

Bu haber 2020-03-22 23:00:16 eklenmiş ve 57 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Kızılay dernek başkanı Mustafa Birincioğlu Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Akyazı Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yurdanur Dikmen ve fakülte sekreteri Sertaç Koç,u makamlarında ziyaret etti

Ziyaretin hayırlı olsun ve nezaket ziyareti olduğunu ifade eden Mustafa Birincioğlu Akyazı Kızılay olarak İlçemize kazandırılan Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığına atanan Prof Yurdanur Dikmen hanımefendiye ve Fakülte Sekreteri Sertaç Koç’a hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Kendilerine ve İlçemize hayırlı olması dileklerimizle başarılar diliyoruz