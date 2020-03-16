DOSTLUKLARINI SÜRDÜRÜYORLAR

Akyazı’da Mahalle Muhtarları arasında var olan birlik ve beraberlik sadece görev

Bu haber 2020-03-16 21:26:05 eklenmiş ve 14 kez görüntülenmiştir.

Akyazı’da Mahalle Muhtarları arasında var olan birlik ve beraberlik sadece görev yaptıkları süre içinde değil, görevlerini başkalarına devir ettikten sonra da devam ettirme gibi güzel bir alışkanlıkları vardır.

Reşadiye Muhtarı İmdat Yılmaz ile bir dönem önce Mahalle Muhtarı iken yeni dönemde görevlerini yeni arkadaşlarına devir eden Şerefiye Mahalle eski Muhtarı Orhan Altuntaş, Yongalık Mahalle eski Muhtarı Kenan Selvi ve Beldibi Mahalle eski Muhtarı Ali Şahin geçtiğimiz günlerde bir cenazede bir arkaya geldiler v e hasret giderdiler.

O bir arkaya gelişte eski günlerini de yad eden Mahalle Muhtarları adına açıklama halen Muhtarlık görevini sürdürmekte olan önceki Muhtar arkadaşlarına ev sahipliği yapan Reşadiye Mahalle Muhtarı İmdat Yılmaz’dan geldi. Yılmaz, cenaze merasimine katılmak üzere Mahalleme gelen önceki dönem Muhtar arkadaşlarıma ev sahipliği yapmaktan mutluluk duydum. Zaman z aman bu tür bir arkaya gelişler yaşanmaktadır. Bu bir araya gelişlerimizde hal hatır soruyor ve de yaptığımız çalışmalarımızı birbirimize anlatıp eski günlerimizi yad ediyoruz dedi.