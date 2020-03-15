GEYVE BELEDİYE BAŞKANI KAYA’DAN SOYKAN’A İADE-İ ZİYARET

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan’ın misafirlerinden biride Geyve Belediye Başkanı

Bu haber 2020-03-15 00:28:58 eklenmiş ve 44 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan’ın misafirlerinden biride Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya oldu. Başkan Kaya beraberinde Belediye Meclis Üyesi Nihat Baltaoğlu, Enerji Uzmanları Bekir Korkmaz ve Ali Rıza Beşerler olduğu halde Başkan Soykan’a yaptığı ziyaretin gecikmelide olsa iade-i ziyaret olduğunu söyledi.

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan beraberinde yardımcıları olduğu halde kendisini Geyve’ye gelerek ziyaret ettiklerini söyleyen Belediye Başkanı Murat Kaya, yapılan bu nazik ziyaretin karşılığını vermem gerekiyordu. Bir türlü fırsat bulamamıştım. Bugün bu fırsatı yakaladım ve iade-i ziyaretimi yaptım dedi.

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan’da sevgili mevkidaşım Geyve Belediye Başkanımızın bize yaptığı bu ziyaret beni ve arkadaşlarımı ziyadesiyle memnun etti. Ziyarette Belediye Başkanları olarak birbirimize çalışmalarımızla ilgili karşılıklı bilgi alışverişinde bulunduk dedi ve yaptığı ziyaret için Başkan Kaya’ya teşekkür etti.