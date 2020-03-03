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BAYRAKTAR'DAN İL TARIM MÜDÜRÜ NURİ AL’A ZİYARET

Akyazı ATSO Başkanı Şinasi BAYRAKTAR
Bu haber 2020-03-03 00:11:06 eklenmiş ve 16 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası  Başkanı Z.Şinasi BAYRAKTAR Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürü Nuri AL’ a ziyarette bulundu.

Tarım alanlarının heba olmaması için ve yapılması gerekenlerle ilgili bilgi alış verişinde bulundular. Tarımın, Sanayinin, Turizm’in iç içe olduğu bu güzel ilçede Tarım alanlarının Sanayi alanlarına dönüştürülmemesi için çok dikkatli bir şekilde hareket edilmesi gerektiğini, 1’inci ve 2’in sınıf Tarım alanlarının Tarımda değerlendirilip istifade edilmesi ve şart olduğunu ifade ettiler.

Tarım alanlarının heba olmaması için birlik ve beraberlik içersinde hareket edileceğini dile getirerek, İl Tarım Müdürü Nuri AL, ATSO Başkanı Şinasi BAYRAKTAR’a yapmış olduğu ziyaretten dolayı da mutlu olduklarını ifade ettiler.

 
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