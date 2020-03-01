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AKYAZILI ALİ PAŞA ÇAKIR DÜNYA 2.Sİ

Sakarya Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Sporcularından Akyazılı Ali Paşa Çakır
Bu haber 2020-03-01 19:11:48 eklenmiş ve 29 kez görüntülenmiştir.

 

Sakarya Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Sporcularından Akyazılı Ali Paşa Çakır İrlanda da yapılan İrish Open Kick Boks Dünya Kupası final maçınındı Polonyalı rakibine yenilerek Dünya ikincisi oldu.

 Ali Paşa Çakır öncelikle Büyükşehir belediyesine. Akyazı İlçe Gençlik Spor Müdürü Adem Altun’a ve hocalarıma bana verdikleri katkıdan dolayı teşekkür ederim bu başarını Ülkem için savaşırken şehit düşen Mehmetçiklere armağan ediyorum dedi. Hedefim Dünya şampiyonluğu inşallah bu hedefe en kısa zamanda ulaşırım dedi.

 
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