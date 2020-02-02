ALAAĞAÇ VE ASAKYAZI 4 KÖŞE

Sakarya Süper Amatör lig A gurubu lideri Alaağaç Spor Fırtına Gençler Birliğini 4-1 gibi rahat bir skorla geçerken Süper amatör kümedeki temsilcimiz Asakyazıspor da Kaımiyespor deplasmanında 4-1 galip gelerek haftayı 3 puanla kapattılar.
Fırtına Gençler Birliği -1 Alaağaç -4
Saha: Akyazı Sentetik
Saat:15.00
Hakemler: Muhammet Kantarcıoğlu***Beytullah Yiğit***Mert ÇAKIR***
Goller Dk.15 Emrah F.G.Birliği,Dk.16,40 Sadullah,Dk.36 Coşkun Dk.90+1 Onur Alaağaç Spor
Fırtına Gençler B.
Oylat**Ömer F.**,M.F.Sakal**Emrah T.**,Aliksan**, Ümit**,Sedat**, Recep**Sadettin**(Çetin) , Efe**, İbrahim**Emrah**
Ant: Ersin Arslan
Alaağaç Spor
Şener***M.Furkan***Tunahan***Yavuz***Zafer***Enes***(Oktay***)Adem***(Bora***)Furkan***Sadullah*** Coşkun*** Onur***
Diğer takımımız As Akyazıspor deplasmanda karşılaştığı Kazımiyespor karşısında rahat bir oyun çıkararak sahadan 4-1 galip ayrıldı. As Akyazı bu galibiyetle playoff iddiasını sürdürdü.
KAZIMİYESPOR -1
ASAKYAZISPOR -4
ASAKYAZI -4
KAZIMİYESPOR -1