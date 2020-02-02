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ALAAĞAÇ VE ASAKYAZI 4 KÖŞE

Sakarya Süper Amatör lig A gurubu lideri Alaağaç Spor Fırtına
Bu haber 2020-02-02 21:57:31 eklenmiş ve 28 kez görüntülenmiştir.

Sakarya Süper Amatör lig A gurubu lideri Alaağaç Spor Fırtına Gençler Birliğini 4-1 gibi rahat bir skorla geçerken Süper amatör kümedeki temsilcimiz Asakyazıspor da Kaımiyespor deplasmanında 4-1 galip gelerek haftayı 3 puanla kapattılar.

Fırtına Gençler Birliği -1 Alaağaç -4

Saha: Akyazı Sentetik

Saat:15.00

Hakemler: Muhammet Kantarcıoğlu***Beytullah Yiğit***Mert ÇAKIR***

Goller Dk.15 Emrah F.G.Birliği,Dk.16,40 Sadullah,Dk.36 Coşkun Dk.90+1 Onur Alaağaç Spor

Fırtına Gençler B.

Oylat**Ömer F.**,M.F.Sakal**Emrah T.**,Aliksan**, Ümit**,Sedat**, Recep**Sadettin**(Çetin) , Efe**, İbrahim**Emrah**

Ant: Ersin Arslan

Alaağaç Spor

Şener***M.Furkan***Tunahan***Yavuz***Zafer***Enes***(Oktay***)Adem***(Bora***)Furkan***Sadullah***  Coşkun*** Onur***

Diğer takımımız As Akyazıspor deplasmanda karşılaştığı Kazımiyespor karşısında rahat bir oyun çıkararak sahadan 4-1 galip ayrıldı. As Akyazı bu galibiyetle playoff iddiasını sürdürdü.

KAZIMİYESPOR  -1

 

ASAKYAZISPOR -4

ASAKYAZI -4

KAZIMİYESPOR -1
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