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BAŞKAN SOYKAN GÜREŞÇİLERİNİ KABUL ETTİ

Akyazı Belediyesi güreşçileri dünya şampiyonu hocaları Kamil Özdağ’ın önderliğinde
Bu haber 2020-01-23 17:06:56 eklenmiş ve 10 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Belediyesi güreşçileri dünya şampiyonu hocaları Kamil Özdağ’ın önderliğinde  Belediye Başkanı Bilal Soykan’ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Belediye Başkanı Bilal Soykan, Akyazı’da güreş sporunun en üst düzeylerde olduğunun altını çizdi ve bu seviyeye ulaşmamızda dünya şampiyonumuz ve medarı iftiharımız olan değerli güreş hocamız Kamil Özdağ’ın katkısı ve imzası var dedi.

Güreştiği yıllarda minderlerde fırtına gibi esen bu değerli hocamız şimdi de yetiştirmekte olduğu talebeleri ile gündemdedir ve bizlerin medarı iftiharı olmaya devam etmektedir diyen Belediye Başkanı Bilal Soykan, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da güreş başta olmak ü zere tüm spor dallarına imkanları da zorlayarak desteklemeye devam edeceklerini söyledi ve güreşçilere hitabende şunları söyledi “Elde etmekte olduğunuz başarıları büyük sevinç ve gururla takip ediyoruz. Sizleri tebrik ediyorum. Başarılarınızın da artarak sürmesini temenni ediyorum”  Konuşmasından sonra ziyarete gelen güreşçilere çeşitli hediyeler verdi.

Şampiyon antrenör Kamil Özdağ’da kendilerini kabul eden ve hem kendisine hem de yetiştirmekte olduğu genç güreşçileri tebrik eden Belediye Başkanı Bilal Soykan’a teşekkür etti ve başkanımızın ve halkımızın desteği dev am ettiği sürece bizde çok çalışıp başarılarımıza yenilerine ekleyeceğiz. Bunun sözünü veriyorum verdi.

 

 
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