ÖĞRENCİLER KARNE ALIYORLAR

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2019-2020 Eğitim ve Öğretim yılının ilk yarı tatili 17 Ocak 20020 Cuma günü başlayacak
Bu haber 2020-01-15 20:49:24 eklenmiş ve 6 kez görüntülenmiştir.

 

2019-2020 Eğitim ve Öğretim yılının ilk yarı tatili 17 Ocak 20020 Cuma günü başlayacak. Akyazı Kaymakamlığı yarı tatili ve karne dağıtımına ilişkin bir program hazırladı. Buna göre Kaymakam ve İlçe protokolü 17 Ocak 2020 Cuma günü saat 10.00 da Cumhuriyet Ortaokulunda, saat 11.00 de ise Erdoğdu Ortaokulunda düzenlenecek olan törenlere katılıp öğrencilere karne dağıtımı yapacaklar.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de yarı tatili nedeniyle yapılacak olan karne dağıtım törenleri için hazırlıklarını tamamladı. Aynı gün İlçede eğitim ve öğretimlerini sürdürmekte olan diğer okullar da karne dağıtım törenlerini kendi bünyelerinde gerçekleştirecekler. 1. Yarı yıl tatili 15 gün sürecek.

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