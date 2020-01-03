AMATÖR KÜMEDE 2. YARI BAŞLIYOR

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Süper ve 1.Amatör'de 2.yarı başlıyor. İşte 2.yarının ilk maçları.Süper Amatörde As Akyazı Cumartesi
Bu haber 2020-01-03 00:27:30 eklenmiş ve 24 kez görüntülenmiştir.

 

Süper ve 1.Amatör'de 2.yarı başlıyor. İşte 2.yarının ilk maçları.Süper Amatörde As Akyazı Cumartesi günü saat 14.00 de Arifiye spor'u konuk edecek

SÜPER AMATÖR B GRUBU 12 HAFTA MAÇ PROĞRAMI

 04-01-2020 Cumartesi

 Sapancagençlikspor — Karapürçekspor

 Sapanca Atatürk saat 14:00

 Kazımiyespor — Erenlerspor

  Geyvespor — Arifiyespor

 Geyve  Saat 14:00

 Asakyazıspor — Kocaalispor

 Akyazı Suni  Saat 14:00

 Tüvasaşdemirspor — Hendekdereköyspor

 Erenler Atatürk                Saat 14:00

 SÜPER AMATÖR   A GRUBU   12 HAFTA  MAÇ PROĞRAMI

 05-01-2020  PAZAR

 Karaaptilerakınspor — Karasuaziziyespor

 Karaaptiler         Saat 14:00

 Serdivanspor — Sakaryakırkpınarspor

 Erenler Atatürk                Saat 14:30

 Kışlaçayspor — Kocaalisahilspor

 Kışlaçay                  Saat 14:00

 Karasuspor — Çaybaşıbekirpaşaspor

 Karasu Suni        Saat 14:00

 Yeşilyurtbeldespor — Harmanlıkspor

 Akyazı Suni         Saat 14:00

 1.AMATÖR A GRUBU –

 04, 01,2020 CUMARTESİ

 Akyazıakınspor — Küçücekbeldespor

 Akyazı Suni         Saat 18:00

 Akartepespor — Fırtınagençlerbirliğispor

 Söğütlü                  Saat 14:00

 Serdivanesentepegölspor — Alaağaçspor

 Ekrem Karaberber Tesisleri        Saat 18:00

 Limanderespor — Hızırtepeözenspor

 Ferizli Suni          Saat 14:00

 Yeşillergençlikspor — Yenialandüzüspor

 Hendek Suni      Saat 14:00

 Taraklıspor — Kocatöngelspor

 1.AMATÖR B GRUBU

 04,01,2020 CUMARTESİ

 Akyazıgücüspor — Akyazıspor

 Akyazı Suni         Saat 16:00

 Hayreddinspor — Hacımercanspor

 Mekece              Saat 13:00

 Hanlıköyspor — Akyazıçınarlıkgençlikspor

 Arifiye Belediye Kompleksi         Saat 14:00

 Sakaryatekspor — Büyükyanıkspor

 Erenler Atatürk                Saat 16:00

 Ozanlargücüspor — Kızılcıkspor

 Erenler Atatürk                Saat 18:00

 Olymtourharunustaspor — Hendekboğazspor

 Kuzuluk Suni      Saat 14:00

 1.AMATÖR C GRUBU

 05,01,20210 PAZAR

 Kuzulukspor — Keremalispor

 Kuzuluk Suni      Saat:14:00

 Aşağıkirazcaspor — Yuvalakspor

 Arifiye Belediye Kompleksi         Saat:15:00

 Kaynarcaspor — Taşkısığıspor

 Kaynarca Suni   2020 Saat:15:00

 Hendekyenimahallespor — Sakaryashçekspor

 Hendek Suni      Saat:14:00

 Yağcılarspor — Akovabarışspor

 Akyazı Suni         Saat  16 00

 1.AMATÖR D GRUBU  08,12,2019  PAZAR

 Pazarköyeğitimspor — Taşburunspor

 Akyazı Suni         Saat:18:00

 Garajlartaçspor — Sakaryacaddesispor

 Erenler Atatürk                Saat:16:30

 Akçayspor — Altınderespor

 Hacımercan Suni              Saat:14:00

 Kazımpaşabirlikspor — Hacıkışlaspor

 Karaman Suni Çim           Saat:16:00

 Turnalıtelligölspor — Yuvalıderespor
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