AMATÖR KÜMEDE 2. YARI BAŞLIYOR

Süper ve 1.Amatör'de 2.yarı başlıyor. İşte 2.yarının ilk maçları.Süper Amatörde As Akyazı Cumartesi günü saat 14.00 de Arifiye spor'u konuk edecek
SÜPER AMATÖR B GRUBU 12 HAFTA MAÇ PROĞRAMI
04-01-2020 Cumartesi
Sapancagençlikspor — Karapürçekspor
Sapanca Atatürk saat 14:00
Kazımiyespor — Erenlerspor
Geyvespor — Arifiyespor
Geyve Saat 14:00
Asakyazıspor — Kocaalispor
Akyazı Suni Saat 14:00
Tüvasaşdemirspor — Hendekdereköyspor
Erenler Atatürk Saat 14:00
SÜPER AMATÖR A GRUBU 12 HAFTA MAÇ PROĞRAMI
05-01-2020 PAZAR
Karaaptilerakınspor — Karasuaziziyespor
Karaaptiler Saat 14:00
Serdivanspor — Sakaryakırkpınarspor
Erenler Atatürk Saat 14:30
Kışlaçayspor — Kocaalisahilspor
Kışlaçay Saat 14:00
Karasuspor — Çaybaşıbekirpaşaspor
Karasu Suni Saat 14:00
Yeşilyurtbeldespor — Harmanlıkspor
Akyazı Suni Saat 14:00
1.AMATÖR A GRUBU –
04, 01,2020 CUMARTESİ
Akyazıakınspor — Küçücekbeldespor
Akyazı Suni Saat 18:00
Akartepespor — Fırtınagençlerbirliğispor
Söğütlü Saat 14:00
Serdivanesentepegölspor — Alaağaçspor
Ekrem Karaberber Tesisleri Saat 18:00
Limanderespor — Hızırtepeözenspor
Ferizli Suni Saat 14:00
Yeşillergençlikspor — Yenialandüzüspor
Hendek Suni Saat 14:00
Taraklıspor — Kocatöngelspor
1.AMATÖR B GRUBU
04,01,2020 CUMARTESİ
Akyazıgücüspor — Akyazıspor
Akyazı Suni Saat 16:00
Hayreddinspor — Hacımercanspor
Mekece Saat 13:00
Hanlıköyspor — Akyazıçınarlıkgençlikspor
Arifiye Belediye Kompleksi Saat 14:00
Sakaryatekspor — Büyükyanıkspor
Erenler Atatürk Saat 16:00
Ozanlargücüspor — Kızılcıkspor
Erenler Atatürk Saat 18:00
Olymtourharunustaspor — Hendekboğazspor
Kuzuluk Suni Saat 14:00
1.AMATÖR C GRUBU
05,01,20210 PAZAR
Kuzulukspor — Keremalispor
Kuzuluk Suni Saat:14:00
Aşağıkirazcaspor — Yuvalakspor
Arifiye Belediye Kompleksi Saat:15:00
Kaynarcaspor — Taşkısığıspor
Kaynarca Suni 2020 Saat:15:00
Hendekyenimahallespor — Sakaryashçekspor
Hendek Suni Saat:14:00
Yağcılarspor — Akovabarışspor
Akyazı Suni Saat 16 00
1.AMATÖR D GRUBU 08,12,2019 PAZAR
Pazarköyeğitimspor — Taşburunspor
Akyazı Suni Saat:18:00
Garajlartaçspor — Sakaryacaddesispor
Erenler Atatürk Saat:16:30
Akçayspor — Altınderespor
Hacımercan Suni Saat:14:00
Kazımpaşabirlikspor — Hacıkışlaspor
Karaman Suni Çim Saat:16:00
Turnalıtelligölspor — Yuvalıderespor