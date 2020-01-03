AMATÖR KÜMEDE 2. YARI BAŞLIYOR

Süper ve 1.Amatör'de 2.yarı başlıyor. İşte 2.yarının ilk maçları.Süper Amatörde As Akyazı Cumartesi

Bu haber 2020-01-03 00:27:30 eklenmiş ve 24 kez görüntülenmiştir.