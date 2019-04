ASAKYAZI’YA ULAŞIM SPONSORU

Sakarya Süper Amatör ligde play Off ‘ka kalan As Akyazı Spor ilk maçını

Sakarya Süper Amatör ligde play Off ‘ka kalan As Akyazı Spor ilk maçını Hendek Dereköy ile oynayacak. Akyazı Otobüsçüler Kooperatifi As Akyazı’ya ulaşım sponsoru oldu.

Sakarya Süper Amatör ligde Play Off’a kalma başarısını gösteren As Akyazı Spor ilk maçını Salı günü Erenler stadında Hendek Dere köy spor ile saat 18..00 de oynayacak.

Akyazı Otobüsçüler ve Minibüsçüler Kooperatif başkanı Mehmet Karadayı Üye arkadaşlarımla birlikte Çorbada bizimde tuzumuz olsun dedik As Akyazı Spor’umuzun ve taraftarlarımızın Play Off maçlarında ulaşımını Kooperatif olarak ücretsiz karşılayacağız dedi.