TAŞBURUN MUHTARI FETHİ KILIÇOĞLU VEDA ETTİ

Taşburun Mahallesi Muhtarı Fethi Kılıçoğlu Hizmet etmekten her zaman gurur duyduğum Taşburun mahallesi muhtarlığından

Bu haber 2019-03-30 21:31:35 eklenmiş ve 132 kez görüntülenmiştir.

Taşburun Mahallesi Muhtarı Fethi Kılıçoğlu Hizmet etmekten her zaman gurur duyduğum Taşburun mahallesi muhtarlığından ayrıldığını belirterek Mahalle halkına veda eden bir mesaj yayınladı.

Fethi Kılıçoğlu’nun mesajı şöyle:



Yaklaşık 20 yıl önce Yüce Rabbimin takdiri, sizlerin desteği ve duyduğu güven ile başlayan hizmet süremizin sonuna geldik. ( Bir dönem Azalık Üç dönem Muhtarlık)

Dolu dolu yaşadığımız yıllarda birçok eseri ve başarıyı sizlerin katkı ve hoşgörüsüyle sağladık.

Bu güven ve desteğiniz için hepinize tek tek teşekkürlerimi sunuyorum.

Bana duyduğunuz güven ve verdiğiniz desteği boşa çıkarmamak adına imkânlarımız dâhilinde var gücümüzle Taşburun köyümüz için en iyisini yapmaya çalıştık.

Şükürler olsun ki geride bıraktığımız 20 yıl içerisinde Köyümüz değerlerine değer katan hizmetlerimizi yerine getirmenin gururu ve mutluluğu ile görevimden ayrılıyorum.

Köyümüze hizmet etmekten her zaman büyük onur duydum.

Acılarınız hüznümüz, mutluluklarınız sevincimiz oldu. Görevler, makamlar ve mevkiler gelip geçer… Ancak geriye ailemize ve çocuklarımıza bırakacağımız en değerli hazine olan sizlere hizmet ederek kazandığımız onur, izzet ve şeref kalır.

Bu şerefli yolda yürürken bizlere desteğini veren belediyemize ,muhtar arkadaşlarımıza, kamu ve sivil toplum kuruluşları’na, desteğini ve güvenini benden esirgemeyen kıymetli Taşburun halkına , benimle birlikte yol arkadaşlığı yapan gece gündüz demeden görevini en iyi şekilde yerine getiren değerli azalarıma sonsuz teşekkürlerimi ve saygılarımı sunuyorum.

Köyümüzün muhtar ve aza adaylarına Seçimlerde başarılar dilerim. Seçim sonrasında köy halkımızın tevazu göstererek görevimizi devredeceğimiz yeni muhtar ve kıymetli heyeti ile bundan sonra da Taşburun köyü için hizmet etmeye devam edeceğim.

Her anını hizmete dönüştürdüğümüz 20 yıl boyunca sarf ettiğimiz emeğimiz, göznurumuz sizlere zerresine kadar helal olsun. Sizlerden de hakkınızı helal etmenizi bekliyor saygı ve sevgiler diliyorum.Allah a emanet olun.