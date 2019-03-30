HAYDİ AKYAZI OY VERMEYE

Türkiye, Sakarya ve Akyazı 31 Mart 2019 (yarın) yapılacak olan mahalli seçimlere kilitlendi.

Bu haber 2019-03-30 21:11:06 eklenmiş ve 89 kez görüntülenmiştir.

Türkiye, Sakarya ve Akyazı 31 Mart 2019 (yarın) yapılacak olan mahalli seçimlere kilitlendi.

2 aydan fazla bir zaman Türkiye gündemini işgal eden seçimler nihayet yarın yapılacak ve 5 yıl görev yapacak olan belediye başkanları ve muhtarları yarın akşam gece yarısından önce belli olacak. Sakarya’da 717 bin 122 seçmen 2 bin 429 sandıkta oylarını kullanacak. Seçmenler Büyük şehir ve ilçe Belediye başkanların, belediye meclis üyelerinin yanı sıra mahalle muhtarları ve azalarını seçecek.

Akyazı merkez ve köylerde 225 sandık bulunuyor ve bu sandıklarda oy kullanacak seçmen sayısı 64767

Oy verme işlemi 08.00 ile 17.00 arasında gerçekleşecek. Seçimde Büyükşehir ve 16 belediye Başkanının yanı sıra 304 asil ve 304 yedek meclis üyesi de seçilmiş olacak. İl genelinde 663 mahalle muhtarı da yarınki seçim sonunda belli olacak.

Akyazı Kaymakamlığı seçimlerin huzur içinde yapılabilmesi için gerekli güvenlik önlemlerini aldı.



