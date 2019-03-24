İLKNUR KOMİSER BEKARLIĞA VEDA ETTİ

Akyazı ilçe Emniyet Müdürlüğünde görevli Komiser İlknur Uyanık Ömer Faruk Keskin ile
muhteşem bir nikah töreni sonrası Dünya evine girdi.
Fatma ve Esen Uyanık’ın kızları Akyazı ilçe Emniyet Müdürlüğünde Komiser olarak görev yapan İlknur Uyanık Hatice ve Yusuf Keskin’in oğulları Ömer Faruk Keskin ile Batakköylü Düğün salonunda gerçekleşen muhteşem bir törenle Dünya evine girdiler.
Nikâhı Akyazı belediye başkanı kıyarken nikâh şahitliklerini İlçe kaymakamı Yakup Güney ve İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya yaptılar.
Nikah töreninde ev sahipliğini Akyazı ilçe Emniyet müdürü İsa Coşar ve komiser İsak Göz misafirlerle tek tek ilgilendiler.
Nikah törenine Akyazı kaymakamı Yakup Güney,İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, Akyazı Cumhuriyet başsavcısı İrfan Gürel, Daire müdürleri, Sivil Toplu kuruluşlarının temsilcileri, Emniyet müdürlüğü personelleri ve çok sayıda sevenleri katıldılar