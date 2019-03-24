İLKNUR KOMİSER BEKARLIĞA VEDA ETTİ

Akyazı ilçe Emniyet Müdürlüğünde görevli Komiser İlknur Uyanık Ömer Faruk Keskin ile

Bu haber 2019-03-24 23:07:42 eklenmiş ve 28 kez görüntülenmiştir.