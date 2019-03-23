ŞEHİT BABASI SALİM YARAR FEN LİSESİ ÖĞRENCİLERİNE ÇANAKKALE RUHUNU YAŞATTI

Sakarya Şehit ve Gaziler Derneği'nin Emektar Kurucu ve Onursal Başkanı şehit babası Emekli öğretmen

Bu haber 2019-03-23 23:11:13 eklenmiş ve 147 kez görüntülenmiştir.

Sakarya Şehit ve Gaziler Derneği'nin Emektar Kurucu ve Onursal Başkanı şehit babası Emekli öğretmen Salim Yarar Akyazı Eyyüp Genç Fen Lisesi Müdürlüğünün davetlisi olarak geçtiğimiz akşam geldiği Akyazı’da öğrencilere Çanakkale Zaferi ve şehitlerimiz konulu konferans verdi.

Okul salonunda verilen konferans Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve şehitlerimiz anısına saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın söylenmesi ile başladı.

Din Bilgis dersi öğretmeni Yakup Arslan’ın Kuran-ı Kerimden bir bölüm okumasını müteakip şehit babası Salim Yarar beraberinde getirdiği tablolar ve fotoğraflar eşliğinde konferansına başladı. Yarar ilk olarak 08.01.1994 tarihinde Şırnak Maden’de terörle mücadelede 8 silah arkadaşı ile birlikte şehit olan oğlu Deniz. Komanda. Onb. Fatih Kemal Yarar ile bilgiler verdi. Ardından 1953 yılında Çanakkale boğazında bir yük gemisi ile çarpışarak boğazın sularına gömülen ve şehit olan 81 askerimizle ilgili bilgiler veren Salim Yarar bu vatan için canlarını veren şehitlerimiz anısına yaptırdığı eserleri birer birer sıraladı.Yazdığı Çanakkale geçilmez şiirini öğrencilerle birlikte okudu ve bestelenmiş halini dinletti.

Yarar daha sonra Çanakkale savaşlarını duygularını da katarak beraberinde getirdiği tablolarla anlatırken sanki Çanakkale ruhunu yaşıyor gibiydi. Kendisini pür dikkat dinlemekte olan Fen Lisesi öğrencilerine de aynı duyguları yaşatmayı başardı.

İzmir Adliyesi önünde 5 Ocak 2017'de PKK 3 avukat, 2 polis memuru, 2 adliye memuru ve 2 sivil olmak üzere 9 kişinin şehit olduğu olayda büyük bir faciayı önleyerek çatışmada şehit düşen polis memuru Fethi Sekin’in babası Mehmet Sekin telekonferans yolu ile salona bağlanarak öğrencilere duygu ve düşüncelerini anlattı.

Konferans sonunda topluca hatıra fotoğraf çekilmesinin ardından öğrenciler sıraya girerekŞehit babası Salim Yarar’ın alini öperek kendisine teşekkür ettiler.