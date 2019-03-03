ADIYAMAN’IN GURUR GECESİ

Süs Bitkisi ve Peyzaj Mimarlığı sektörünün prestijli ödülü olan ‘Plant Ödülleri

Bu haber 2019-03-03 23:12:04 eklenmiş ve 36 kez görüntülenmiştir.

Süs Bitkisi ve Peyzaj Mimarlığı sektörünün prestijli ödülü olan ‘Plant Ödülleri 2017-2018’ sahiplerini buldu. Törene sektör profesyonellerinin yanı sıra, sanat, bürokrasi ve siyaset camiasından da katılım yoğun oldu.

Süs Bitkisi ve Peyzaj Mimarlığı sektörünün en prestijli ödülü olan ‘Plant Ödülleri 2017-2018’ İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen gala ile sahiplerini buldu. Plant Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Dergisi tarafından iki yılda bir düzenlenen ödüllerin üçüncüsü İstanbul Kongre Merkezi’nde geniş bir katılımla gerçekleştirildi. Törenin sunuculuğunu ünlü radyocu ve oyuncu Kadir Çöpdemir üstlendi. Çöpdemir, törende esprileri ile geceye renk kattı. Anadolu Motifleri Modern Dans Topluluğu ise Türkiye mozaiğinin hemen tüm unsurlarını yansıtan modern halk oyunları gösterileri ile davetlileri mest etti. Gecenin finalinde İlyas Yalçıntaş sahne alarak izleyenlerin kulaklarının pasını sildi.

Açılış Konuşması Remzi Adıyaman’dan

Plant Ödülleri Koordinatörü ve Plant Dergisi İmtiyaz sahibi H. Remzi Adıyaman yaptığı açılış konuşmasında “Peyzaj ve süs bitkiciliği sektörü şu sıra bir durağanlık içinde. Kısıtlı imkanlar dahilinde, seçici kurul üyelerimiz ve sekreteryamızın yoğun gayretleriyle artık geleneksel hale gelen Plant Ödülleri’nin üçüncüsünü gerçekleştirdiğimiz için çok mutluyuz. Kısıtlı kaynaklar ile mükemmele yakın bir organizasyonu tamamlamak, yüzlerce başvuru içinde adaletle ve objektif standartlar çerçevesinde sektörün en iyilerini seçmek tahmin edilemeyecek kadar zor bir iş ve biz bunun bir kez daha üstesinden geldik. Yarışmanın olduğu yerde rekabet, rekabetin olduğu yerde kalite ve kurumsallaşma kaçınılmaz hale geliyor. Bu olgular ise en nihayetinde ülke ekonomisine ciddi bir girdi sağlıyor. Plant Ödülleri yalnız ödüllendirme değil ülke ekonomisine katkıda bulunma amacı da güden ciddi bir organizason.” diyerek geceye katılan davetlilere teşekkür etti.

Şehirden Yoğun Katılım

İstanbul Kongre Merkezi’ndeki muhteşem geceye Sakarya siyaseti ve bürokrasisi de yoğun ilgi gösterdi. Sakarya Valisi Ahmet Hami Nayir, İstanbul Merkez Valisi Hasan Duruer, Arifiye Kaymakamı Bekir Dınkırcı, Sapanca Kaymakamı Bilgehan Bayar, Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu, İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, Sakarya Barosu Başkanı Av. Abdurrahim Burak, Ak Parti İl Başkanı Yunus Tever, AK Parti SBB adayı Ekrem Yüce ile ödül alan birçok kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri de törende hazır bulundu.

Sakarya’ya İki Ödül

Yapılan başvurular on üç kişilik seçici kurul ve danışma kurulunun nezaretinde iki günlük bir değerlendirmenin ardından titizlikle belirlendi. Toplam dört ana kategori ve yirmi yedi başlık altında yapılan değerlendirme sonucunda ödüle layık görülen kişi ve kurumlara ödülleri gala gecesinde takdim edildi.

Sektörün paydaşlarının yoğun ilgi gösterdiği törende, protokol üyeleri, peyzaj mimarları, sektör temsilcileri, öğretim üyeleri ve birçok ünlü isim de yer aldı. Gecede sektörün önemli isimlerinden olan ve geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden, uzunca bir süre Plant Dergisi danışmanlığı ve yazarlığı yapmış olan duayen Riccardo Disperati ile Ankara Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Yalçın Memlük’e de vefa ödülü verildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Satso ise şehrimizden ödüle layık görülen kamu tüzel kişilikleri oldu. Seçici kurul tarafından Kamusal Alanlar kategorisinde “Ayçiçek Vadisi Bisiklet Adası Projesi” ile Sakarya Büyükşehir Belediyesi ödüle layık görüldü. Satso ise Doku Kültürü Labaratuvarı ve Sakarya Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Festivalleri’ne yaptığı çalışma ve katkılardan dolayı Sektöre Katkı Ödülü ile taçlandırıldı.