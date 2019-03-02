SİHAT üyeleri yurtta kalan öğrencileri ziyaret etti

SİHAT üyesi hekim adayları, çocuk evi ve yurtlarda kalan öğrencileri ağız ve diş sağlığı

Bu haber 2019-03-02 09:27:47 eklenmiş ve 49 kez görüntülenmiştir.

SİHAT üyesi hekim adayları, çocuk evi ve yurtlarda kalan öğrencileri ağız ve diş sağlığı ile hijyen konularında bilgilendirdi.

Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık ve İyilik Hareketi Topluluğu (SİHAT) üyeleri, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı Arifiye Çocuk Evleri ve yurtlarda kalan öğrencilere ziyarette bulundu. SİHAT üyeleri çocuklara ağız ve diş sağlığı, el yıkama, hijyen kuralları gibi konularda bilgiler verdi. Yurtta kalan çocuklarla oyunlar oynayan hekim adayları, hem çocuklarla güzel vakit geçirip onlarla paylaşımda bulunurken, hem de ileride mesleklerini icra ederken çocuklarla olan iletimlerini kuvvetlendiriyor.