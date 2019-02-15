DİN GÖREVLİLERİNDEN VEFA ÖRNEĞİ

Akyazı Gazi Süleyman Paşa Camiinde görev yaptıktan sonra emekliye ayrılan

Bu haber 2019-02-15 23:00:38 eklenmiş ve 37 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Gazi Süleyman Paşa Camiinde görev yaptıktan sonra emekliye ayrılan Enver Koşar, AK Belde A.Ş. eski Genel Müdürü ve emekli din görevlisi Osman Aydın ve Alaağaç Camii İmam Hatibi Metin Bakır, yıllarını bu mesleğe verdikten sonra emekli olan ve camiada çok sevilen ve de sayılan Müftü Fehmi Ercan’ı evinde ziyaret ederek dayanışmanın ve vefanın güzel bir örneğini sergilediler.

Ziyarette konuşan emekli din görevlisi Enver Koşar saygı değer müftümüzle bir müddettir görüşememiştik. Özlem gidermek için bugün buraya ziyarete geldik. Kendisini sağlıklı bulmamız bizleri son derece mutlu etti dedi.

Emekli Müftü Fehmi Ercan’da konuşmasında şunları söyledi “Meslektaşlarımı görünce çok sevindim. Yaptıkları ziyaret beni son derece mutlu etti. Kendilerine teşekkür ediyorum” diyerek duygularını dile getirdi.