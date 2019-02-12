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SAKARYA LİSELERARASI BADMİNTON ŞAMPİYONASINDA KONURALP KIZ TAKIMI ŞAMPİYON

SAKARYA LİSELERARASI BADMİNTON ŞAMPİYONASINDA KONURALP KIZ TAKIMI ŞAMPİYON

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SAKARYA LİSELERARASI BADMİNTON ŞAMPİYONASINDA KONURALP KIZ TAKIMI ŞAMPİYON

11-12 Şubat 2019 tarihleri arasında Adapazarı Kapalı Spor Salonunda gerçekleşen
Bu haber 2019-02-12 23:24:50 eklenmiş ve 236 kez görüntülenmiştir.

 

11-12 Şubat 2019 tarihleri arasında Adapazarı Kapalı Spor Salonunda gerçekleşen liselerarası Sakarya şampiyonasına katılan AKYAZI BADMINTON TAKIMI 1 Şampiyonluk 2 ikincilik ve 1 dördüncülük elde etti.

Milli antrenörlerimiz Adnan Bak ve Duygu Kar tarafından çalıştırılan Badminton takımımız oyuncuları başarıdan başarıya koşarken Sakarya ve Türkiye’de  şampiyonluklara adeta abone oldu.

Şampiyon olan Konuralp Anadolu Lisesi Kız takımı Türkiye şampiyonasında ilimizi temsil etmeye hak kazandı.

TAKIMLARIMIZIN ELDE ETTİĞİ SONUÇLAR ŞÖYLE:
Akyazı Konuralp Anadolu Lisesi Kız Takımı SAKARYA ŞAMPIYONU 
Akyazı Şehit Yüzbaşı Halil Ibrahim Sert Lisesi Kız Takımı SAKARYA 2.si 
Akyazı Konuralp Anadolu Lisesi Erkek Takımı SAKARYA 2.Si 
Akyazı Endüstri Meslek lisesi Erkek Takımı SAKARYA 4.Sü olmuştur. 



 
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